‘Eerste hulp bij klimaatverandering’ gaat het klimaatprobleem met lol te lijf

De uitnodiging voor de boekpresentatie, die deze week plaatshad, beloofde: “Geen saaie signeersessie, maar een knalfeest”. Er was zang, dans en comedy. Dat paste helemaal bij de atypische insteek van ‘Eerste hulp bij klimaatverandering’. Het boek, een mix van tekst en cartoons, bespreekt het klimaat vrolijk. Het laatste wat de makers willen is taaie kost serveren, die lezers somber en passief achterlaat. Die missie slaagt.

“Dit boek is Al Gore meets Monty Python…”, beloven bontgekleurde letters in de introductie van het boek. Wat volgt zijn teksten en illustraties die eerst de opwarming van de aarde wetenschappelijk verklaren – daar kom je niet onderuit. Snel volgt een reeks bonte verkenningen tussen de oren, naar de manier waarop mensen met klimaatverandering omspringen. Met daadkrachtig denken, gepieker, of struisvogelgedrag. De rest van de pagina’s is er voor de oplossingen en groene inspiratie.

Eigenbelang

Omdat de inhoud aanzet tot introspectie en anders handelen, is de term ‘zelfhulpboek’ (waar de titel op zinspeelt) best gepast. Nu eens niet om kilo’s te verliezen of voor efficiënt agendabeheer, maar voor het milieu. Het eigenbelang staat niet centraal dit keer. Hoewel, volgens het boek is klimaatvriendelijk leven ook eigenbelang, want het geeft een hoop voldoening. Zoals een grap de lucht kan klaren bij geruzie, kan die ook ontspanning geven in het klimaatdebat, waarin nu vaak de nadruk ligt op hoe duur en moeilijk duurzaamheid is.

© Uit: Eerste Hulp bij Klimaatverandering

Een nieuwe benadering is hard nodig, zegt auteur en cartoonist Anabella Meijer, die zich verdiepte in de psychologie rond het klimaatprobleem. Zij ziet een brede behoefte aan kennis over alle leuke manieren om groener te leven, zonder ‘klimaatstress’. Met doorlopend negatieve berichten komt de oplossing niet dichterbij, denkt Meijer.

Sterker nog, volgens haar gebeurt er alleen maar minder als politiek, wetenschap en media uitsluitend op de problemen wijzen. Neem de laatste VN-rapporten in aanloop naar de klimaattop in Polen die maandag begint. “Die studies zijn alarmistisch van toon. Logisch natuurlijk, maar het risico is wel dat mensen zo overweldigd raken, dat ze feitelijk in een kramp schieten en weinig veranderen.”

© Uit: Eerste Hulp bij Klimaatverandering

Om dat te doorbreken spot het boek zowel met Nederlanders die álles doen om footprint-vrij te leven, als met mensen die niets om het klimaat lijken te geven. En alle groepen ertussenin. Niet met het doel ze voor schut te zetten, maar om te reflecteren op collectief gedrag.