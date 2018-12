‘Eén keer douchen per week is genoeg’

Trouw-lezer Frans Veenstra nam ‘met verbijstering’ kennis van de ranglijst Duurzame 100 van afgelopen oktober. Er ontbrak een naam: die van Frans Veenstra uit Zutphen. Terwijl Veenstra onder andere al veertig jaar vegetariër is en net zo lang zijn boodschappen doet bij verantwoorde natuurvoedingswinkels.

In Duitsland (waar hij werkt) noemen ze hem een ‘Gutmensch’, zo schreef hij in een brief op de opiniepagina’s. Hij sloot af met een betoog voor de ‘Veenstranorm’: iedereen zou moeten leven zoals hij. Dan ‘is er voor iedereen op de wereld welvaart, een schoon milieu en eten en woonruimte genoeg.’

Mijn partner zegt dat ik lekker ruik Frans Veenstra, doucht één keer per week

Het is de hoogste tijd om de bedenker van de Veenstranorm in deze rubriek op een voetstuk te zetten. Aan de telefoon klinkt hij wat minder geharnast. “Die brief was half serieus, half ironisch bedoeld”, zegt Veenstra. “Maar ik schaam mij er niet voor een ‘Gutmensch’ te zijn. Als ik zeg dat ik maar één keer per week douche, kijken mensen vaak vreemd op, omdat nu de standaard geworden is dat we dat vaker doen. Maar vijftig jaar geleden, was wat ik doe normaal. En ik voel me er goed bij. Mijn partner zegt dat ik lekker ruik.”

Consumeren Veenstra koopt niet alleen bij natuurvoedingswinkels, hij begon er veertig jaar geleden eentje in Enschede. “Je had dat soort winkels nog vooral in het westen van het land, in het oosten waren ze nog niet gebruikelijk”, zegt hij. Na vijftien jaar stopte hij, om te gaan werken als leerkracht op een Vrije School. Twee jaar geleden richtte hij een Vrije School op in het Duitse Rheine, net over de grens bij Enschede. Daar werkt hij nog steeds. Het is niet zo dat hij zijn Veenstranorm voor de klas ‘overdraagt’ op zijn leerlingen, zegt Veenstra. Wel zorgt hij ervoor dat leerlingen de ‘grote verbanden kunnen zien’, bijvoorbeeld tussen het product dat ze consumeren, en waar dat vandaan komt. Vliegen mag volgens de Veenstranorm een keer in het leven “Kinderen van een jaar of 10, 11 kunnen heel activistisch zijn”, constateert hij tevreden. “Op onze school hebben ze bijvoorbeeld een groepje gestart om hun ouders ervan te overtuigen zo weinig mogelijk plastic te gebruiken. Soms gaan ze ook vegetarisch leven.” Dat hij ze dat ‘voorleeft’, heeft misschien wel effect, denkt Veenstra. Vliegen mag volgens de Veenstranorm een keer in het leven. Dat kost Veenstra geen moeite. In 1989 vloog hij naar het Griekse eiland Korfoe. De gedachte aan de terugvlucht joeg hem daarna zoveel angst aan, dat hij nauwelijks kon genieten van zijn strandvakantie.

Tip: Geniet lang van je garderobe Koester het moois dat al in de kast hangt, combineer creatief. Dan blijft de garderobe langer bekoren. En ja, dat helpt het klimaat. “Als iedere Nederlander één kledingstuk per jaar minder koopt, heeft dat nog meer klimaatimpact dan een jaar lang vegetarisch eten door alle Rotterdammers”, aldus Milieu Centraal. Wie jaarlijks drie kledingstukken minder aanschaft, bespaart zo’n 57 kilogram CO2. Voor heel Nederland zou dat optellen tot 975 kiloton. “Net zo veel als 2,1 miljoen mensen een jaar lang vegetarisch eten”, aldus Milieu Centraal. Kies nieuwe kleding bewust. Ga voor kwaliteit, of tweedehands.

