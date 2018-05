'Dure' megabatterij maakt stroom veel stabieler én goedkoper

Het leek weer een grote gok van Tesla-topman Elon Musk toen hij Australië vorig jaar na een grote stroomstoring beloofde dat hij binnen honderd dagen een superbatterij kon leveren die zulke storingen zou kunnen voorkomen. Tegenstanders van duurzame energie spraken al honend over een 'Hollywood-oplossing'. Hun gas- en kolencentrales leverden immers honderden tot duizenden megaWatts, wat moest dan zo'n batterij van welgeteld 100 MW uitrichten?

Een half jaar na het in gebruik nemen van de Tesla-batterij, die inderdaad binnen 100 dagen werd opgeleverd, piepen ze in Australië wel anders. De batterij blijkt een enorm succes.

Stroomstoringen worden vaak veroorzaakt door korte verschillen in vraag en aanbod op het stroomnet. Dan dreigt de frequentie van de wisselstroom, die in onder meer Europa en Australië 50 Hz moet zijn, te veranderen, raken apparaten ontregeld en zouden gebruikers met een stroomtekort te maken kunnen krijgen. Om de storing te voorkomen of te beperken, worden centrales achter de hand gehouden die snel aan- of uitgezet kunnen worden.

Batterijen kunnen in twee tienden van een seconde, nog voor een storing zich goed en wel manifesteert, stroom leveren of afnemen

Maar 'snel' is een relatief begrip. Een oude kolencentrale doet dagen over het opstarten, een gascentrale is vergeleken daarmee met een paar minuten een snelle jongen. Maar batterijen kunnen in twee tienden van een seconde stroom gaan leveren: ontladen. En omgekeerd kunnen ze in dezelfde tijd omschakelen naar stroom afnemen, opladen.

Het is onder meer die snelheid die batterijen heel geschikt maakt om ze in te zetten om stroomstoringen al op te heffen nog voor ze zich goed en wel manifesteren. Daarnaast hebben batterijen geen brandstof nodig. Ze laden op als er stroom over is, en die stroom dus goedkoop is, en ze leveren de stroom weer als die nodig is en dus duurder. De prijs van olie, gas en kolen speelt geen rol, en ook de onderhoudskosten zijn bij een batterij veel lager dan bij grote traditionele centrales.

De Australische batterij bespaart de consumenten zes miljoen euro per maand en lost al ruim de helft van alle storingen op

Dankzij al die eigenschappen heeft de Australische batterij in de eerste vier maanden na oplevering al 55 procent van alle stroomcorrecties van het net van de deelstaat Zuid-Australië voor haar rekening genomen. De eigenaar van de batterij, Neoen, kon telkens heel snel de laagste prijs bieden voor het opvangen van onregelmatigheden. Gascentrales hadden het nakijken.

Het gebruik van de batterij heeft de kosten van die 'opvang-acties' met maar liefst 90 procent verlaagd. Alleen al voor de consumenten in Zuid-Australië moet dat een besparing opleveren van bijna 10 miljoen Australische dollar per maand, ruim 6 miljoen euro, zo luiden schattingen in Australië. De totale kosten van de batterij zijn nooit publiek gemaakt, maar de 50 miljoen dollar die Zuid-Australië er vermoedelijk in heeft geïnvesteerd, waren dus na zo'n vijf maanden al terugverdiend. En dat nog los dus van de besparingen op de kosten van stroomuitval bij bedrijven.

Dat soort cijfers spreken ook elders in de wereld beleidsmakers aan. In Californië was al eerder een forse batterij in gebruik genomen, Engeland pronkt sinds begin dit jaar met 'de grootste buurtbatterij van Europa' en in Vlissingen werd ruim twee jaar geleden de eerste grote batterij op het net aangesloten. Sinds vorige week gaat de titel van 'grootste in Europa' naar een batterij van het Nederlandse energiebedrijf Eneco in Duitsland.

Maar groot is een relatief begrip, want de Eneco-batterij is met 45 MW nog altijd niet de helft van de Australische Tesla-tegenhanger. Dankzij de cijfers uit Australië, die vermoedelijk in de rest van de wereld niet veel slechter zullen zijn, lijkt het voorspelbaar dat de batterijen een zonnige toekomst tegemoet gaan. Dat zou veel gas- en kolengestookte noodcentrales overbodig moeten kunnen maken.

