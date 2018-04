'Doe even niets na die nachtvorst'

En als de vijg morsdood lijkt?

"Kijk het toch maar even aan, want veel planten en struiken lopen met enige vertraging alsnog uit. Er is een simpele truc om te kijken of er nog hoop is voor de vijg. Schrap met een mesje een stukje van de bast. Als het daaronder groen is, leeft de tak nog. Zo niet, dan kan er ook nog leven zitten in de wortels als hij in de volle grond staat. In dat geval zaag je hem tot de grond toe af. Dat klinkt heftig, maar hij loopt heus weer uit, al duurt het even voordat het een mooie volle struik is. Mensen willen snel resultaat, maar tuinieren is ook een oefening in geduld."