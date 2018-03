'Dit is het moment om verband tussen groei en uitstoot te doorbreken'

De economische ademruimte die het CPB voorspelt, kan het halen van milieudoelen dwarszitten. Rollende euro's leiden tot auto- en vliegverkeer, ronkende fabrieken, meer consumptie. Eigenlijk moeten we van dat causale verband af. Alleen dan kan Nederland het klimaatakkoord van Parijs naleven.

"Groene groei kan zeker", zegt hoogleraar milieueconomie Cees Withagen van de VU Amsterdam. Hoe? Niet door al extra beschikbaar overheidsgeld toe te voegen aan de miljardensubsidie voor windmolens en zonnepanelen. "Op de korte termijn gaan oliesjeiks dan alleen maar sneller pompen", zegt Withagen. Investeringen moeten gaan naar structurele aanpassingen, zegt hij. Het optuigen van rekeningrijden of een belastingsysteem voor broeikasgas (CO 2 ) bijvoorbeeld, of de technische ontwikkeling van fabrieken zonder uitstoot. "Dan pak je het klimaatprobleem bij de wortel aan."

Anticyclisch investeren

Reyer Gerlagh, hoogleraar economie van Tilburg University is het daarmee eens. Ook hij zegt: overheid, gebruik extra bestedingsruimte voor structurele aanpassingen. Die maken het hele stelsel milieuvriendelijker, waardoor het klimaatdoel van Parijs haalbaar wordt. Steek geld in innovatie, zegt Gerlagh. In opslagsystemen voor groene energie, of CO 2 -beprijzing. "Anticyclisch investeren", noemt hij dat, om het oude verband tussen groei en uitstoot te doorbreken. Dat economische groei nu, in de 'korte cyclus', tot extra uitstoot leidt, is geen ramp, zegt hij. "Om de Parijs-doelen in 2050 te halen, moeten we ons even niet blindstaren op een actueel jaarcijfertje."

Opbrengst van groei kán de overheid steken in het betalen van de sluiting van een kolencentrale, zegt econoom Pieter van Beukering. "Nog slimmer is een structurele investering die het systeem blijvend vergroent." De ontwikkeling van techniek kan energiegebruik verlagen, een CO 2 -prijsstelsel verlaagt uitstoot op allerlei manieren, in bouw en mobiliteit.

Withagen voegt eraan toe: aan Parijs voldoen, speelt niet alleen in Nederland zelf. Rijke landen moeten armere landen en regio's geld geven voor bescherming tegen natuurgeweld en zeespiegelstijging.