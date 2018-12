'Boeren werken meer met het oog op natuur dan gedacht’

Met vijf collega’s vormt hij nu dus een collectief. Hebben ze samen alle slootkanten langs hun akkers ingezaaid, met enkele metersbrede groenstroken, vol kruidige gewassen en bloemen. Met dank aan het waterschap, dat hen daarvoor beloont. “Want dat waterschap is dan minder geld kwijt aan waterzuivering”, weet Calon.

“Financieel is het aantrekkelijk voor ons, het zorgt voor natuur- en bodemherstel én voor goodwill bij het publiek.” Hij bedoelt maar: boeren werken al veel meer met oog op de natuur dan gedacht. “En er zit voor iedereen winst in.”

Dat is ook precies de kracht van het Deltaplan, vindt hij. “Er is geen overheid bij betrokken, maar het is een initiatief vanuit de samenleving. Overheden drukken te veel hun stempel op zo’n initiatief, en het rijk is veel te verkokerd om dit tot een succes te maken.” Heel goed dus dat dit keer nu eens niet het aantal grutto’s als maatstaf wordt genomen voor vergoedingen voor natuurdiensten. “Boeren hebben daar geen invloed op; dan hebben ze wekenlang een nest beschermd, maar slaat opeens een vos toe. Beter is het, zoals nu wordt voorgesteld, het percentage kruidenrijk grasland te belonen.”

Biodiversiteit Ook belangrijk, vindt hij: supermarktkoepel CBL ondertekende dit plan. Al mogen boeren graag klagen over die zuinige supermarkten die zo min mogelijk willen betalen voor hun melk, uien of aardappelen. Zullen diezelfde supermarkten wel willen betalen voor herstel van de biodiversiteit? Ach, denkt Calon. “Ik heb ook meegemaakt dat Dick Boer, toen de melkprijs te lang te laag was, zei: dan doen we er over de volle breedte een dubbeltje per liter bij.“ Boer, oud-Aholdbaas was ook CBL-bestuurder. “Maar dan is het wel een kwestie van gelijk speelveld, dus alle supermarkten een dubbeltje erbij. Maar dat mocht niet van de mededingingsautorititeit, omdat zoiets de concurrentie ondergraaft en de markt verstoort. Prijs prijs prijs, daar draait het dan alleen om. Terwijl er zoveel meer is.” En toch, denkt hij, zal ook dat veranderen, want er is nieuwe wetgeving in de maak.

