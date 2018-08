'Belastingparadijzen spelen cruciale rol in ontbossing en illegale visserij'

Belastingparadijzen spelen een cruciale rol bij ontbossing van de Braziliaanse Amazonegebieden en bij illegale visserij. Dat concluderen het Stockholm Resilience Centre (SRC), gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling en milieu, en de Universiteit van Stockholm in een gezamenlijk onderzoek.

Dat belastingparadijzen als Panama, de Bahama’s en Belize gunstig zijn voor grote bedrijven en de rijken der aarde, is geen nieuws. Maar dat belastingparadijzen indirect een significante milieu-impact hebben, is volgens de onderzoekers niet eerder aangetoond.

Belastingontwijking is niet illegaal, maar door het gebrek aan transparantie kunnen bedrijven ongehinderd hun schadelijke activiteiten verbloemen, zegt het SRC.

Ontbossing

Het Zweedse onderzoeksinstituut onderzocht de vijf grootste producenten van soja, zoals het Amerikaanse Cargill, en de vijf grootste producenten van vlees en leer, zoals het Braziliaanse Bertin. Van de buitenlandse geldstromen naar deze bedrijven ­kwam tussen 2000 en 2011 68 procent uit belastingparadijzen, met name van de Kaaimaneilanden en de Nederlandse Antillen. Het zou gaan om meer dan 18 miljard dollar aan investeringen in vleesproductie en sojaplantages in de Braziliaanse Amazonegebieden, twee grote veroorzakers van ontbossing: het oerwoud moet wijken voor soja en stallen en voer voor vee.

Willen we er iets aan doen, dan moeten we be­las­ting­ont­wij­king niet alleen als een politiek en sociaal probleem zien, ook als een milieuprobleem Stockholm Resilience Centre

Het SRC baseert zich op openbare transactiegegevens van de centrale bank van Brazilië. In oktober 2011 verviel de verplichting om deze gegevens openbaar te maken. Het vermoeden is dat sindsdien, ondanks inspanningen van de Braziliaanse overheid en bedrijven om ontbossing tegen te gaan, blijvend in deze sectoren is geïnvesteerd via belastingparadijzen.