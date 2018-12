'Armoede en honger zijn veel pregnanter dan het klimaat'

Lees de andere afleveringen in ons dossier.

Het onderwerp houdt hem al meer dan tien jaar bezig, het ligt hem ook na aan het hart. Maar om de klimaatverandering nou een probleem te noemen? De wereld kent urgentere uitdagingen, zegt Marcel Crok (1971). "Armoede en honger zijn veel pregnanter. Klimaatverandering is een westers onderwerp, in Afrika hebben ze wel wat anders aan hun hoofd."

Crok wordt vaak weggezet als een klimaatscepticus. In zijn boek 'De staat van het klimaat' uit 2010 liet hij wetenschappers aan het woord die kritiek hadden op de opvattingen van het IPCC, het klimaatbureau van de VN. Sommigen trokken de opwarming in twijfel of de invloed van de mens daarop, anderen waren het niet eens met de voorspellingen. Zelf noemt hij zich een klimaatoptimist. "Onze eigen studies laten een milde opwarming zien, de zeespiegel stijgt ook heel geleidelijk en langzaam. En zelfs het IPCC ziet geen bewijzen voor een toename in extreem weer."

Sommige dingen mag je niet meer zeggen, ook niet in het we­ten­schap­pe­lijk debat Marcel Crok

Op dat soort uitspraken rust een taboe. "Het bestaan en de ernst van de klimaatverandering zijn een gepasseerd station. Dat mag je niet meer bekritiseren."

Tunnelvisie Maar het is toch ook een gepasseerd station? Vrijwel de hele wetenschap onderschrijft de rapporten van het IPCC. "Ja, maar het vak lijdt aan een tunnelvisie. Ik weet dat veel wetenschappers aan zelfcensuur doen. Sommige dingen mag je niet meer zeggen, ook niet in het wetenschappelijk debat. Maar het is een nog jonge wetenschap. Daar kunnen altijd verrassingen uitkomen." Het doet hem deugd dat het debat wel opengebroken is. Dat meerdere partijen oog krijgen voor de onderkant van de samenleving. "Klimaatbeleid is een probleem van de elite, maar maatregelen treffen die onderkant onevenredig hard. Die groep woont in slecht geïsoleerde huizen, heeft geen geld voor zonnepanelen of een elektrische auto." Wie nu denkt dat Crok als een grootverbruiker leeft, heeft het mis. "In het voorwoord van mijn boek heb ik mijn leefstijl getypeerd als die van de ideale GroenLinkser. Heel soms neem ik het vliegtuig, maar we hebben geen auto, doen alles met de fiets en de trein. Deze zomer zijn we met het gezin met de trein naar Oostenrijk gegaan waar we hebben gewandeld en gefietst. Ik ben een flexitariër. Als ik vlees eet, is het biologisch. Wij consumeren heel weinig, ik loop altijd in een oud kloffie en heb totaal geen belangstelling voor de nieuwste gadgets. Dat doe ik dus niet vanwege het CO2-debat, maar zo ben ik door mijn ouders opgevoed: wees zuinig, ook met energie. Als iedereen zo zou leven als wij, was de CO2-uitstoot in Nederland gehalveerd." © Tomas Schats

