‘Als varkensboer voel ik me weleens het afvoerputje van de maatschappij’

‘In het ideale geval krijgt het verpakte vlees in de supermarkt een scancode waarmee we foto’s, gemaakt door een onafhankelijk agentschap, op onze smartphone kunnen oproepen zodat we zelf de leefomstandigheden van het dier kunnen beoordelen.’

Dat schrijft Frans de Waal in zijn jongste boek, ‘Mama’s laatste omhelzing’, dat nu in Nederlandse vertaling uitkomt. Het is de eerste keer dat de Nederlands-Amerikaanse kenner van diergedrag zich zo duidelijk uitspreekt, niet alleen over de intensieve veehouderij, maar ook over de proefdiercentra en de leefomstandigheden voor de dieren daar.

Maar, zegt de bioloog, er gaat veel mis in hoe we dieren behandelen, transporteren en slachten. En we zouden onze vleesconsumptie drastisch kunnen verminderen: “Het zou geweldig zijn als wij onze vleesconsumptie zouden kunnen halveren en tegelijk de leefomstandigheden van de dieren die we nog eten drastisch zouden verbeteren. Misschien kunnen we het eten van dieren helemaal afschaffen door vlees los van een centraal zenuwstelsel in kweekschaaltjes te produceren.”

De Waal zegt dat hij op zich geen probleem heeft met het eten van vlees; zonder vlees was de mens in zijn evolutie nooit tot zijn huidige niveau van intelligentie en beschaving gekomen. Het door sommige dierenactivisten gepropageerde idee dat de mens op aarde is gekomen om veganistisch te leven noemt hij een sprookje.

Varkensboer Stefan ter Avest uit Bentelo is niet blij met de negatieve beeldvorming rond de varkenssector. “We worden soms afgeschilderd als criminelen.”

“Als je al bij een andere boer bent geweest moet je eerst even douchen”, zegt Stefan ter Avest (49) in het verkleedhok naast een van zijn stallen. De varkenshouder uit het Twentse Bentelo is heel secuur, één besmetting en hij kan zijn boerderij wel opdoeken. Ter Avest laat een plattegrond van zijn bedrijf zien. “In het groene gedeelte dragen we een groene overall en groene laarzen, in het gele gedeelte geel, en in rood idem.”

Zelf verkleedt de boer zich telkens. Tussen de kraamstal met drachtige zeugen en pas geworpen biggen, de speenafdeling met biggen vanaf 28 dagen oud en de vleesvarkensstal aan de andere kant van het erf. Daar worden varkens vetgemest tot ze ruim honderd kilo wegen.

Wij houden hier varkens van zaadje tot karbonaadje. Stefan ter Avest

Bij een boer in Boxtel bezetten activisten uit 26 verschillende landen deze week een varkensstal. Ter Avest wordt nijdig. “Nu zit die boerderij drie weken op slot, het is te hopen dat ze er geen ziekte vinden.” Slecht voor de dieren is al dat gedoe sowieso, benadrukt de varkenshouder. In zijn sector kent iedereen de drie r’s: rust, reinheid en regelmaat. “Het houden van varkens komt heel precies.”

Ter Avest is eigenaar van een familiebedrijf dat gesticht is door zijn opa. Jaarlijks levert hij zevenduizend varkens af die naar Duitsland gaan. Het vlees valt onder reguliere landbouw, zonder Beter Leven sterren. In de stallen komen geen dieren van buiten naar binnen: het is een gesloten varkenshouderij. Zo is de kans op ziektes gering en weet Ter Avest precies welk vlees hij in de kuip heeft. De nuchtere Twent maakt graag een grapje. “Wij houden hier varkens van zaadje tot karbonaadje.”