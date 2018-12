‘Als ik zin heb om lang te douchen, doe ik dat. Als ik het warm heb, koop ik een airco’

“Als je me twee tot drie jaar geleden had gebeld, dan zou ik nog op de lijn van klimaathysterie zitten”, zegt Thomas van Elst. Daarmee bedoelt hij dat hij al die klimaatverandering toen wel wat overdreven vond. “Inmiddels ben ik iets gedraaid en zie ik in dat we naar andere manieren van energiegebruik moeten kijken.”

De 33-jarige Alkmaarder wil zichzelf geen lijstduwer voor de PVV noemen, maar staat wel bekend als aanhanger van de partij van Geert Wilders en zoekt in die rol geregeld de media op. Ook kennen mensen hem als lid van het panel van het lagerhuis bij ‘De Wereld Draait Door’, waar hij de rechterflank in het debat vertegenwoordigt.

“Als ik door de polder in Alkmaar fiets, wat zie ik dan? Schitterende molens”, zei hij ooit in dat tv-programma. “En dan zie ik daar een paar van die gedrochten van die subsidieslurpende windmolens staan, daar moeten we dus vanaf.” Nu zegt hij: “Ik ben niet tegen windmolens, maar ik vind wel dat we goed moeten ­nadenken over de plek waar we ze neerzetten, niet middenin een mooie polder.”

Als ik het offer dat wij burger moeten brengen afzet tegen wat grote bedrijven of landen als Rusland en China doen, dan vind ik dat vrij groot

Van Elst zoekt de kant van de burger, zegt hij. “Ik vind het niet uit te leggen dat Schiphol straks kan uitbreiden met nog meer vervuilende vliegtuigen, terwijl wij korter of kouder moeten douchen.”

Waar ik zin in heb Dat laatste doet de Alkmaarder dan ook niet. “Ik ben een grootverbruiker. Ik gebruik veel water, veel energie. Als ik zin heb om lang te douchen, doe ik dat. Als ik het warm heb in de zomer, koop ik een airco en als ik te weinig ruimte in de koelkast heb, koop ik een tweede”, zegt Van Elst. “In dit opzicht houd ik er een typisch VVD-standpunt op na: overdag werk ik ontzettend hard en dan vind ik het thuis prettig om te doen waar ik zin in heb. Als ik het offer dat wij als burger moeten brengen voor het klimaat afzet tegen wat grote bedrijven of wat landen als Rusland en China doen, dan vind ik dat vrij groot. Die kleine beetjes hebben dan echt geen zin.” De klimaatscepticus in Van Elst is wel een beetje verdwenen. “Vorig jaar heb ik afscheid genomen van mijn oldtimer, een mooie Mercedes 190e, nu rijd ik een keurige benzineauto. Daarnaast kook ik nu, denk ik, zeker twee jaar een aantal keer per week met vegetarische producten”, zegt hij. “Maar ik ben wel voorzichtig: als ik mensen spreek, adviseer ik ze nog even te wachten met een grote investering als een warmtepomp. Laat ze die eerst maar eens beter en goedkoper maken. Je kunt wel een early adopter zijn, maar dan snijd je ­jezelf in de vingers.”

Tip: Onzichtbare klimaatwinst met isolatie Zonnepanelen en warmtepompen zijn populair, ze leveren thuis schone energie. Minder aanlokkelijk vinden bewoners het om hun huis te isoleren. Want schuim in muren of kruipruimte, dat zie je niet. Maar opgelet, isoleren scheelt bakken energie. Drie op de vier woningen in Nederland hebben er baat bij, aldus Milieu Centraal. Je imponeert de buren er niet mee, maar het klimaat des te meer. Is dat isolatieschuim niet vervuilend? Nauwelijks, zegt ­Milieu Centraal. “Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken.” Je verdient de productie-energie in enkele maanden tot twee jaar terug.”

