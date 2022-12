Rutte bezorgt toehoorders kippenvelmoment: ‘Hij heeft mij diep in mijn hart geraakt’

De immense woorden die minister-president Mark Rutte uitspreekt over het Nederlandse slavernijverleden, klinken in een allesbehalve immense ruimte. De premier steekt zijn toespraak af tussen kale kasten vol bibliotheekboeken, in een bescheiden zaal in het Nationaal Archief in Den Haag, pal naast het Centraal Station.

Plechtstatige grandeur is hier ver te zoeken. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg – die gedachte lijkt erachter schuil te gaan. Niet de locatie, niet de persoon, maar de inhoud moet alle aandacht krijgen.

De selecte groep toehoorders, niet meer dan honderdvijftig in getal, bestaan vooral uit vertegenwoordigers van Antilliaanse en Surinaamse organisaties, naast het halve kabinet en andere prominenten, onder wie burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

Kippenvelmoment

Na Rutte’s laatste woorden is het stil: geen applaus. In het uur daarna blijkt hoe groot de impact is. “Hij heeft mij echt diep in mijn hart geraakt”, zegt Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie. “Als je in deze tijd in Nederland, met deze polarisatie, durft te zeggen dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is geweest en dat we te lang hebben weggekeken… als je dat zo durft te zeggen op nationale televisie, dan vind ik dit een kippenvelmoment. Dit is leiderschap, niet alleen nationaal, maar ook naar de wereld toe.”

Baldewsingh mist wel iets. “Ik zou het wenselijk vinden dat de vandaag aangeboden excuses ook in de wet worden verankerd, zodat niemand het ooit in z’n hoofd haalt om het terug te draaien.” Zo ver is het nu nog niet, laat Rutte na afloop weten in een reactie op dit verzoek. “Daar moeten we over doordenken. Met die vraag worstelen we nog. Het is geen hard ‘nee’ en geen hard ‘ja’.”

Persoonlijke sleutelzin

De premier geeft nog een toelichting op de persoonlijke sleutelzin in zijn toespraak: ‘Ik had het mis’. Die slaat op zijn eerdere opvatting dat het slavernijverleden te ver achter ons ligt en dat excuses alleen maar ‘polariserend’ zouden werken. “Waar die verandering in denken begon, was bij de verschrikkelijke moord op George Floyd (de zwarte Amerikaan die in mei 2020 werd doodgedrukt door een witte agent in Minneapolis, red.). Toen is ook mijn denken over Zwarte Piet veranderd. Het is een discussie waarin veel meer lagen zitten dan ik tot dan toe dacht.”

Het houden van de toespraak was ook voor Rutte zelf een emotionele uitdaging, erkent hij. “Iedere keer dat ik de toespraak doornam, vond ik het meest emotionele als ik eerherstel uitspreek voor Tula (leider van de slavenopstand op Curaçao in de 18de eeuw, red.) en de andere vrijheidsstrijders. De excuses zelf grijpen me ook aan. Dat waren punten in de speech waarvan ik steeds dacht: ik hoop dat ik daar niet breek.”

Dat uit het meest recente onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders nog steeds niets voelt voor slavernijexcuses, heeft het kabinet-Rutte er niet van weerhouden ze toch te maken. “Ik wil niemand een standpunt opdringen, ik ben een liberaal politicus. Ik hoop dat mensen hiernaar geluisterd hebben en er zelf over nadenken hoe zij zich hiertoe verhouden.”

De correspondent in Nederland van de Curaçaose krant Amigoe, Otti Thomas, noemt de toespraak van de premier aangrijpend. “Meer dan ik had verwacht. Dit is toch ook wel een moment waar je als journalist lang op hebt gewacht. Het zijn mooi gekozen woorden. Vooral bijzonder dat de aanloop naar de excuses zo concreet was over het aangedane leed, onder meer met die ‘afgehakte ledematen’.”

