Energiesteun voor mkb, maar het vangnet staat strak gespannen

De pijn van de torenhoge energierekening wordt vanaf 1 november enigszins verzacht voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het kabinet is van plan de portemonnee te trekken, net als eerder voor de huishoudens.

Financieel gaat het opnieuw om een grote steunoperatie van de overheid. Met het steunpakket is naar verwachting 3,1 miljard euro gemoeid. Maar anders dan bij de huishoudens gaat dit keer de steun strak afgebakend worden.

Lang niet alle mkb-bedrijven komen in aanmerking en de bedrijven die wél energiesteun ontvangen, zullen ook nog steeds een flink deel van het risico van de prijsstijgingen zelf moeten dragen in de komende winter.

Exclusief voor energie-intensieve bedrijven

Het kabinet wil de hulp exclusief reserveren voor ‘energie-intensieve’ bedrijven zoals bakkers, tuincentra, werkplaatsen en sauna’s. Van de prijsverhogingen voor energie waarmee zij te maken krijgen kunnen zij de helft vergoed krijgen door de overheid.

Ondernemers zullen zelf moeten aantonen dat ze in aanmerking komen. Alleen bedrijven die meer dan 12,5 procent van hun bedrijfskosten zien opgaan aan energie, ontvangen energiesteun. Die steun heeft bovendien een maximum: 160.000 euro per bedrijf. Het kabinet schat dat circa 20.000 á 30.000 mkb-bedrijven in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten of TEK, zoals de regeling gaat heten.

Een bittere pil voor de bedrijven is dat het geld pas in het voorjaar op hun rekening zal staan – met terugwerkende kracht. Eerder is niet mogelijk volgens het kabinet omdat de Europese Commissie nog goedkeuring moet geven vanwege Europese staatssteunregels. Ook kost het tijd om de ICT-systemen van de overheid klaar te hebben, voordat het loket open kan.

Minister: we kunnen niet toveren

Minister Micky Adriaansens van economische zaken vraagt de ondernemers om begrip. “We doen ons uiterste best om een aantal ondernemers zo goed mogelijk te helpen. Maar we kunnen echt niet alles oplossen en we kunnen ook niet toveren”, tempert zij de verwachtingen. De snelheid waarmee in de coronacrisis geld overgemaakt kon worden, zit er dit keer niet in omdat energiehulp complexer is.

Ondernemers zullen op eigen kracht de winter financieel moeten zien te overbruggen. Wel biedt het kabinet hulp als bedrijven in acute betalingsproblemen komen. De overheid kan bijvoorbeeld uitstel geven van belastingbetaling. Maar bedrijven redden met een gift zit er niet in.

Met dit strak gespannen vangnet zorgt het kabinet dat de groep die steun ontvangt scherp is afgebakend. Tegelijk stelt het de energie-intensieve bedrijven deze winter al voor keuzes: hoe gaan zij hun bedrijfsmodel aanpassen aan de nieuwe omstandigheden van blijvend hoge energieprijzen?

Varen in dichte mist

Het kabinet staat onder politieke druk vanuit de Tweede Kamer, waar veel partijen vinden dat het te lang duurt tot ondernemers duidelijkheid hebben over energiesteun. Rond Prinsjesdag eiste een meerderheid van de Kamer dat het mkb snel geholpen wordt.

Wat de steunoperatie compliceert, is dat de overheid niet weet wie de energie-intensieve mkb-bedrijven zijn. De gegevens over stroom- en gasverbruik heeft de overheid niet. Minister Adriaansens moet varen in dichte mist. Zij hoopte eerder dat ze gegevens zou kunnen krijgen van de energiebedrijven. Inmiddels gaan de plannen ervan uit dat de ondernemers die gegevens zelf moeten aanleveren.

