Zzp’ers willen het liefst klein blijven

Piet Heemskerk (20), zzp’er bij Piero Hiero

“Als schilder verf je de ene keer een kozijn en de andere keer een deur, en gebruik je misschien eens wat verschillende kleuren, maar meer afwisseling is er niet”, vindt Piet Heemskerk. Dus is hij afgelopen november zijn eigen klusbedrijf begonnen, ‘Piero Hiero’. Zo luidde zijn bijnaam in Noordwijkerhout toch al. “Timmeren, tegelzetten, schilderen, dat doe ik allemaal. Ook kun je me inhuren als hovenier en heb ik gewerkt als loodgieter, maar daar vind ik niets aan.”

Hij zit door zijn veelzijdigheid niet om werk verlegen. “Iedereen hier in de buurt vraagt me of ik bij ze kom werken. Ik liet me in december bijvoorbeeld inhuren door een tuinman uit de buurt, in de zomer help ik bij het geraniumbakkenbedrijf van mijn oom, en binnenkort heb ik samen met een vriend van mij, ook zzp’er, een klus om een pand brandveilig te maken. Vandaag moet ik even ergens een plafond witten.” Hij vindt de afwisseling van zijn werkzaamheden prettig: “In de winter neem ik binnenklussen aan, in de zomer ga ik naar buiten”.

Er zitten ook nadelen aan het runnen van een eenmanszaak. “Als je voor een baas werkt, kun je na je werkdag lekker voor de televisie gaan zitten met je benen omhoog, maar ik moet toch altijd wat administratie doen, ook in het weekend. Mijn moeder hielp me daar in het begin gelukkig bij. Nu kan ik het zelf. En ik moet nadenken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is niet gek dat die misschien verplicht wordt. Wat als je als bouwvakker van een steiger lazert? Dan zit je thuis zonder geld.” Zelf heeft hij de verzekering nog niet. “Mijn werk is gelukkig niet zo gevaarlijk.”

Heemskerk heeft nog niet erg nagedacht over de toekomst van zijn bedrijf “Ik woon nog bij mijn ouders en wil veel geld verdienen, dan kan ik over een jaar of drie, vier een mooi huis kopen.”