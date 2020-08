‘ZZP’ers kunnen uitstel van betaling als een boemerang terugkrijgen’

Sandra Casteels (50) van Goal-Atelier, vervaardigt gordijnen en vitrages in Hengelo

“Echte handenarbeid, van niks iets moois maken”, zo beschrijft Sandra Casteels haar eenmanszaak in gordijnen en vitrages. Twintig jaar werkte de Belgische in confectieateliers. Na een tegenvaller bij haar laatste werkgever besloot ze vorig jaar haar droom te gaan waarmaken: een eigen bedrijf. “Het is mooi om mensen een goed gevoel te geven over hun interieur. Ik hoef geen wereldbedragen te verdienen.”

Begin dit jaar was ze net de opstartfase uit. “Op 30 oktober kwam met vertraging de belangrijkste machine aan, een hoogtemeter van 27.000 euro. December is altijd een rustige maand. In februari begon het te lopen. Ik maakte zelfs een beetje winst.”

Toen kwam corona en was alles in één klap weg. “Ik werk voornamelijk voor interieurzaken. Als bij hen geen klanten binnenlopen, krijg ik geen opdrachten.” Met een eigen stoffencollectie probeert ze klanten te werven. Vooralsnog gaat dat moeizaam.

Met het geld van de Tozo betaalde ze de huur van haar bedrijfspand – daarna was het op. Voor de nieuwe regeling is ze afgewezen, vanwege het inkomen van haar man. Van haar spaargeld houdt ze het nog een maand of vijf uit, daarna is het afgelopen.

Bovendien hangt haar nog een schuld boven het hoofd: die dure machine, betaald met hulp van microfinancier Qredits. “Qredits heeft gelukkig de rente verlaagt en de aflossing on hold gezet, maar dat kan niet eeuwig duren.” Ze vreest de dag dat ze moet terugbetalen. “Dan wordt het heel zwaar.”