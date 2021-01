Zweden zeggen nej tegen Hoogovens. Wie wil het Nederlandse staalbedrijf nu hebben?

Hoogovens, wat nu? Die vraag rijst nu het Nederlandse staalbedrijf niet in handen komt van zijn Zweedse branchegenoot SSAB. De Zweden maakten vrijdagochtend bekend dat ze afzien van hun plan om Hoogovens (officieel: Tata Steel Nederland) over te nemen.

Voor Hoogovens komt de afwijzing als een tegenvaller. Een overname door SSAB had betekend dat het Nederlandse staalbedrijf verlost zou zijn van Tata, zijn huidige Indiase moeder, waarmee het de laatste jaren een kriegelige relatie heeft. Hoogovens zou dan ook definitief zijn verlost van zijn Britse zusterbedrijf.

Vergroening

Prettig voor Hoogovens was ook dat er met SSAB weinig doublures waren. SSAB, iets groter dan Hoogovens, maakt en verkoopt zijn staal vooral in de VS en in de Scandinavische landen. Hoogovens verkoopt ook veel staal in de VS, maar dan niet het staal dat SSAB levert en doorgaans niet aan dezelfde klanten. Een overname door de Zweden zou dus niet tot een ontslaggolf in Nederland hebben geleid.

Daarbij stuurt SSAB sterk op vergroening van zijn productie – het Zweeds-Finse bedrijf wil in de toekomst staal maken zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen – en ook Hoogovens heeft ambities in die richting. Zowel de vakbonden, de centrale ondernemingsraad als het kabinet reageerden dan ook teleurgesteld op het Zweedse besluit: in hun ogen hadden de Zweden kunnen helpen bij de vergroening van Hoogovens.

Winst

Ook moeder Tata zal waarschijnlijk niet blij zijn met de Zweedse beslissing. Tata worstelt al jaren met zijn Europese tak die het in 2007 kocht en die destijds nog Corus heette. Twee jaar geleden eiste het dat die tak, na jarenlange verliezen, zijn eigen broek moest ophouden. Die verliezen werden overigens voornamelijk in Engeland geleden.

Het Nederlandse deel, de vestiging in IJmuiden plus een paar andere fabrieken met bij elkaar circa 13.000 werknemers, maakte op twee crisisjaren na wel winst. Het Indiase concern, dat vooral mikt op uitbreiding in Azië en in India in het bijzonder, liet vrijdag weten dat het blijft zoeken naar een ‘strategische oplossing voor zijn Europese portfolio.’

Helemaal onverwacht kwam het Zweedse nej niet. De afgelopen weken sijpelden al berichten door dat twee grote aandeelhouders van SSAB de overname niet zagen zitten. Vrijdag meldde bestuursvoorzitter Martin Lindqvist in een persbericht dat SSAB om ‘technische redenen’ afziet van de koop. SSAB ziet wel voordelen in een overname, maar meent dat die voordelen niet opwegen tegen de kosten die SSAB zou moeten maken en de investeringen die het zou moeten doen, aldus een enigszins vrije vertaling van het persbericht. Kortom: SSAB vindt Hoogovens te duur.

Ontvlechting

Hoogovens blijft nu dus toch onder de paraplu van Tata hangen en de vraag is wat het Indiase concern met zijn Hollandse dochter wil. Een verkoop is de meest waarschijnlijke optie, maar dat zal niet makkelijk zijn. Ruim drie jaar geleden zou de Europese tak van Tata fuseren met het Duitse Thyssenkrupp, maar die fusie stuitte op de Europese Commissie. Die oordeelde in 2019 dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis zou de overheid nu een rol kunnen spelen bij een eventuele overname.

Na de mislukte fusie met Thyssenkrupp stuurde Tata daarna aan op verdere integratie van zijn Nederlandse en zijn Britse poot, zeer tegen de zin van ‘IJmuiden’. Het Indiase concern verliet die koers vorig jaar en zet die ontvlechting, ondanks de gestrande overnamepoging van SSAB, toch door. Zonder de zwaar verlieslatende Britse poot is het Nederlandse deel makkelijker (lees: minder moeilijk) te verkopen. Vakbonden en de centrale ondernemingsraad lieten vrijdag weten dat die ontvlechting vooral moet doorgaan. Zij vinden al jaren dat Hoogovens vooral last heeft van zijn Britse zus.

