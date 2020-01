Zwarte thee is niet meer hip, en dus heeft Unilever een probleem

Gewone zwarte thee is niet meer hip. Wie thee drinkt, kiest vaker voor kruidenvarianten. Op zich had was- en levensmiddelenconcern Unilever dat wel door: het moederbedrijf van het aloude theemerk Lipton kocht in 2017 niet voor niets het modieuze kruidentheemerk Pukka.

Maar dit neemt niet weg dat tweederde van de theedivisie nog steeds uit zwarte thee bestaat. Dat drinkt de consument steeds minder, vertelde topman Alan Jope donderdag in een telefonisch gesprek met de pers naar aanleiding van Unilevers cijfers over 2019.

Het bedrijf achter Dove en Calvé gaat daarom komend half jaar diep nadenken over hoe het verder moet met de theedivisie. Volgens Jope is het niet zeker dat de theetak in de verkoop gaat. “Bij zo’n strategische overweging kijken we ook naar mogelijkheden om bedrijven te kopen of om te investeren.”

Korte termijn versus lange termijn

Over de jaarcijfers van 2019 was Jope in eerste instantie niet al te opgewekt. Hij noemde het jaar niet alleen ‘teleurstellend’, maar ook ‘frustrerend’, omdat de groei van het concern lager uitviel dan gedacht. De omzet steeg met 2 procent naar 52 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en eenmalige mee- en tegenvallers ging het om een stijging van 2,9 procent, lager dan de doelstelling die Unilever heeft om tussen de 3 en 5 procent per jaar te groeien.

Vooral het vierde kwartaal van 2019 viel tegen. Dit had verschillende oorzaken. Eind 2019 viel de economische groei in Ghana en Nigeria terug, waar Unilever tot voor kort een groei van dubbele cijfers zag. Ook in India ging het economisch iets minder goed. Daarbij daalde de inflatie in het Midden-Oosten en Turkije. Jope schat in dat de groei ook in de eerste helft van 2020 niet boven de 3 procent uitkomt. “Maar wij zijn een bedrijf dat het spel speelt voor de lange termijn en op die termijn zijn de vooruitzichten goed.”

Jope was verder wel tevreden met de prestaties. De winst liep weliswaar fors terug, met ruim 38 procent tot 6 miljard euro, maar dat was geen verrassing omdat Unilever in 2018 de margarinedivisie verkocht. Het concern hield 4,3 miljard euro aan die verkoop over, waardoor de winst over 2019 er nu op het eerste gezicht wat magertjes uitziet.

Wuhanvirus Ook Unilever heeft als wereldwijd concern te maken met de gevolgen van het wuhanvirus. “Op de eerste plaats willen wij onze mensen beschermen”, zei Unilever-topman Alan Jope donderdag. Reizen naar China worden daarom voorlopig niet meer gemaakt. Met de medewerkers in China staat het bedrijf nauw in contact, zei Jope. “Hun gezondheid staat voorop.” Verder wil Unilever de Chinese autoriteiten bijstaan met producten als zeep en wasmiddelen, die zorgen voor een goede hygiëne. Hoe groot de impact op de resultaten van Unilever gaat zijn, is volgens Jope nog moeilijk te zeggen. “Dat hangt er vanaf in hoeverre het virus zich gaat verspreiden. Daarvoor moeten we ook afwachten tot het Chinese Nieuwjaar voorbij is.” Maar dat Unilever er last van zal krijgen, is wel zeker. “Wij zijn een belangrijke leverancier van de Chinese horeca. Het is wel helder dat Chinezen nu niet zo snel uit eten zullen gaan. Dat zullen die restaurants merken en wij dus ook.”

