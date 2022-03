Zwaar beroep en op tijd met pensioen? ‘Het is eigenlijk topsport’

Er zijn van die appartementencomplexen in Nederland waarvan Evert van der Steege (47) een trots gevoel krijgt als hij er toevallig met de auto langsrijdt. Dat zijn de woningen die de timmerman zelf heeft neergezet met het bouwbedrijf waar hij werkt. Verdieping voor verdieping, betonstuk na betonstuk. “Daar wonen nu hartstikke tevreden mensen in.”

Het maakt zijn werk leuk, zegt hij vanaf een bouwplaats in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Maar het is ook zwaar. Officieel is hij timmerman, maar Van der Steege werkt vooral met betonelementen. Hij plaatst betonnen trappen, zet liftschachten in elkaar en mengt het beton. Vijf dagen per week, nu al vijfentwintig jaar lang. “Elke dag sta ik om vijf uur op, en ben ik om vijf uur ’s middags weer thuis. Het is eigenlijk topsport.”

Nederlanders worden steeds ouder, en om dat betaalbaar te houden hebben opeenvolgende kabinetten de pensioenleeftijd stapsgewijs verhoogd. Dat is met name een probleem voor de ‘zware beroepen’, zoals dat van Van der Steege. Vaak gaat het om mensen die op jonge leeftijd begonnen, tegen een relatief laag salaris, en nu ineens tot na hun 67ste op de bouwsteigers of in de fabriek bezig zijn.

Vuilnis moet gewoon worden opgehaald

“Niet alle beroepen zijn weg te digitaliseren”, zegt vicevoorzitter Patrick Fey van vakbond CNV. “Het vuilnis moet gewoon opgehaald blijven worden, en er blijven mensen nodig die de steigers op gaan om nieuwe gebouwen neer te zetten. Dan moet je ook zorgen dat zij in goede gezondheid hun pensioen kunnen halen.”

In het pensioenakkoord van 2019 zijn daar afspraken over gemaakt. Als vakbonden en werkgevers dat allebei willen, kan er in de cao een bepaling worden opgenomen waardoor mensen drie jaar eerder mogen stoppen. Om de periode tot hun AOW te overbruggen, krijgen ze dan een uitkering mee van de baas. De gebruikelijke boete die werkgevers betalen als zij hun werknemers eerder laten stoppen met werken, een heffing van 52 procent op het geld dat de werknemer meekrijgt, heeft het kabinet laten vallen.

Evert van der Steege: ‘Elke dag sta ik om vijf uur op, en ben ik om vijf uur ’s middags weer thuis.’ Beeld Werry Crone

Uitzingen tot de AOW

Maar deze Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is tijdelijk, die stopt eind 2025. CNV wil dat er een vaste regeling voor terugkomt. En ook dat het maandbedrag dat een vroege uittreder meekrijgt wat omhoog gaat. Nu is dat bruto zo’n 1800 euro, netto blijft daar ongeveer 1200 euro van over. Daarmee moet de werknemer het uitzingen tot zijn AOW ingaat.

Te weinig, zeggen ook andere vakbonden. Om rond te komen moeten vroege uittreders nu vaak hun zelfgespaarde pensioen, dat een paar jaar daarna pas ingaat, naar voren halen. Daardoor valt de jaarlijkse uitkering voor de rest van hun leven lager uit. Terwijl juist de mensen met een zwaar beroep vaak helemaal geen hoog pensioen hebben.

Van der Steege ziet om zich heen hoe belangrijk zo’n regeling is. “Ik ben dan nog 47, maar ik heb ook oudere collega’s. Die zie ik elke ochtend steunend, kreunend hun werkkleding aantrekken in de kleedruimte. Die zijn ontzettend blij dat ze straks mogen stoppen op 64ste.” Zelf wandelt, zwemt en fietst hij veel om zijn lichaam gezond te houden.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW laat weten dat er gesprekken lopen over eventuele structurele oplossingen voor de zware beroepen, maar dat ze daar nog niet verder op vooruit kan lopen.

