Zonder schoolreisjes en evenementen gaan de touringcarbedrijven ten onder

Heel sneu, vindt Márion Kootstra. 27 ouderen wilden graag op pad voor een jaarlijks dagje uit. Maar de vrijwilligers die hen moesten begeleiden, wilden niet. Die durfden het niet aan om daarvoor in een touringcar te stappen. Sneu voor die ouderen én sneu voor Kootstra. Want bij haar bedrijf, Márion Reizen in Dronten, was die touringcar geboekt. Alweer een klant die wegvalt.

Kootstra’s bedrijf was gezond, maar meteen na de lockdown viel 95 procent van haar omzet weg. Er was een demonstratie op het Malieveld voor nodig, half juni, om te zorgen dat voor de touringcars dezelfde beperkingen gingen gelden als voor de bussen van het streekvervoer. Dat hielp een beetje, maar niet genoeg, want veel klanten durven een rit in een touringcar nog niet aan. En in oktober is het seizoen waarin Kootstra haar geld moet verdienen wel zo ongeveer voorbij. Zij vreest voor het voortbestaan van haar bedrijf.

De achtste brief aan het kabinet

Afgelopen weekend sloeg branchevereniging Busvervoer Nederland (BVN) alarm in een brief aan het kabinet, met een pleidooi voor meer steun. De achtste brief inmiddels. Deze keer aan premier Rutte, want bij de ministeries van economische zaken en infrastructuur vindt de branche nauwelijks gehoor. Eerlijk gezegd, schrijft BVN-voorzitter Theo Vegter, ‘snappen wij helemaal niets van die oorverdovende stilte’.

Het verdwijnen van de touringcarsector zou ‘maatschappelijke kaalslag’ betekenen, betoogt Vegter. Nog geen 40 procent van wat de sector doet, heeft te maken met vakanties. De bedrijven vervoeren namelijk ook leerlingen naar scholen ver weg, ze halen en brengen werknemers naar bedrijven en supporters naar wedstrijden, ze zorgen voor pendelritten bij evenementen of bij het uitvallen van treinen. Veel ligt nu stil, maar straks is dit soort vervoer gewoon weer nodig.

“En bedenk alstublieft”, schrijft Vegter, “dat reizen per touringcar voor lagere inkomensklassen, voor groepen kinderen, groepen jongeren, groepen ouderen en voor verenigingen vaak de meest voor de hand liggende manier is om eropuit te kunnen.”

De leasekosten lopen door

Dit alles dreigt weg te vallen, want volgens BVN dreigt zelfs in een ‘positief scenario’ 40 procent van de touringcarbedrijven de crisis niet te overleven. Veel bedrijven hebben van de overheid een tegemoetkoming voor hun vasten lasten (TGV) ontvangen en kregen ook steun om personeel in dienst te houden via de NOW-regeling, maar daar redden ze het niet mee.

Dat komt omdat de sector nogal kapitaalintensief is: het meeste geld is niet gemoeid met salarissen, maar met het leasen van bussen. En de kosten daarvan moeten gewoon betaald worden. Al met al moet gemiddeld zo’n 80 procent van de doorlopende kosten door de ondernemers zelf opgebracht worden, stelt BVN.

Kootstra van Márion Reizen rekent het voor. Met acht bussen – een negende was al besteld, maar die kan ze nu niet betalen – is haar bedrijf gemiddeld van omvang. Van de zeven chauffeurs in vaste dienst zijn er twee uit zichzelf opgestapt, de vijf anderen wil ze niet ontslaan. “Dat doe je niet zomaar. Wij zijn een familiebedrijf, met hechte banden. En ze zijn goed in hun vak.”

Maar de leasekosten lopen door. Ze heeft uitstel gekregen van de leasemaatschappijen waarmee ze zaken doet, maar ooit moet dat geld betaald worden. En waarvan? Ze weet het echt niet. Aan NOW-steun heeft ze zo’n 80.000 euro gekregen, uit de TGV-pot ongeveer 45.000. “Daarmee kan ik de helft van de vaste lasten van één maand betalen. Dus mijn schuldenlast groeit.”

Intussen blijven veel sportwedstrijden zonder publiek gespeeld worden en schrappen verenigingen hun uitjes. “En van scholen heb ik al gehoord: dit jaar gaan we nergens meer heen, we organiseren geen excursies meer”, zegt Kootstra. “Wat kan ik doen om het tij te keren? Ik heb het niet in eigen hand.”

