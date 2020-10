Zonder publiek geen sponsoren voor voetbalclub Telstar

Als voetbalclub Telstar een wedstrijd speelt, zit Pieter de Waard niet op de tribune. Hij trekt dat gewoon niet. Te betrokken. De voorzitter van de club uit Velsen -Zuid (clubmotto: ‘Betrokken en Onverschrokken’) gaat dan maar ergens op kantoor zitten werken, vertelt hij aan een tafeltje dat uitkijkt op het veld. “Ik kan me dan niet in toom houden. Ik ben een supporter.”

Wat dat betreft maken de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet voor hem weinig verschil. Supporters mogen de komende drie weken niet op de tribune zitten – en misschien wel langer. De Waard hoorde van het besluit toen zijn Telstar thuis gehakt maakte van FC Den Bosch: 6-1 werd het voor de club uit de IJmond. Ze staan nu vierde in de Keukenkampioen-divisie. De Waard corrigeert direct: “We staan gedeeld derde.”

De mededeling van premier Rutte kwam maandag hard binnen hier in het stadion. “Die drie weken overleven we ook nog wel, maar het is wel bijzonder vervelend. Uiteindelijk voetbal je voor de toeschouwers.” Dat zijn er bij thuiswedstrijden van Telstar gemiddeld zo tussen de 2000 en 2200. Onderzoek heeft uitgewezen dat er zo’n 10.000 mensen regelmatig het Telstar-stadion bezoeken. “En als je alles bij elkaar optelt zijn er honderdduizenden mensen die ons op de voet volgen”, zegt De Waard. De kaartverkoop is in een coronavrij seizoen goed voor een ton of drie aan inkomsten.

Tata Steel

Maar van supporters alleen kan een club als Telstar de begroting (2,9 miljoen per jaar) niet rond krijgen. Sponsors zijn onmisbaar. En dat is bij de club, onder de rook van de Tata Steelfabriek, op het moment een extra probleem. Want bij binnenkomst staat dan wel in grote letters ‘Welkom in het Rabobank IJmond Stadion’ maar het contract met de bank is inmiddels verlopen. Ook de shirts zijn momenteel maagdelijk wit, Telstar heeft geen vaste shirtsponsor. “Soms staat er een naam van een bedrijf op onze shirts, we verkopen die positie nu per wedstrijd. Maar we zoeken nog naar een naamgever voor het stadion en een vaste shirtsponsor”, zegt De Waard.

Het historisch met de club verstrengelde Tata zal die vaste shirtsponsor niet worden, aangezien deze week doorsijpelde dat het staalbedrijf in Nederland mogelijk 850 banen moet schrappen. Het bedrijf blijft wel een belangrijke geldschieter voor Telstar, net als bijvoorbeeld vissersmaatschappij Cornelis Vrolijk. Een ander bedrijf dat hier borden heeft hangen is Jan de Wit Group en Riwald Recycling uit Beverwijk.

Transferinkomsten en de vrouwentak

Het publieksverbod treft de club in eerste instantie relatief licht. Alleen tegen Top Oss thuis speelt het elftal uit Velsen-Zuid achter slot en grendel. Maar toch, die vijf- tot zeshonderd fans die de club op anderhalve meter afstand van elkaar konden ontvangen waren tenminste nog iets. Ook omdat die mensen voor, tijdens en na de wedstrijd vaak iets te eten en drinken kochten. De Waard: “Uit de horeca halen we toch per seizoen wel 3,5 tot 4 ton op. We hebben de anderhalve-metercapaciteit van de tribunes trouwens onlangs vergroot naar duizend mensen. We lopen dus nogal wat aan inkomsten mis.” Personeel betaalt de club nu dankzij de noodsteun-regeling (NOW). Transferinkomsten spelen bij Telstar geen hoofdrol in de financiën en de vrouwentak komt uit een extern potje.

Nee, dat wedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld, dat heeft volgens de voorzitter toch wel het grootste effect, zeker omdat het ontvangen van bezoekers en het aantrekken van sponsors hand in hand gaan. “Voor bedrijven gaat het om exposure, om naamsbekendheid, om netwerken. Daar heb je juist publiek voor nodig.”

Denkt De Waard niet dat er teveel clubs in het Nederlandse betaald voetbal zijn? Met andere woorden: is er wel ruimte voor het kleine Telstar? “Het is een populaire gedachte dat het betaald voetbal in stand wordt gehouden door subsidies. Maar wij hebben sinds midden jaren zeventig nooit één euro subsidie ontvangen. Het zijn altijd de supporters en de bedrijven die het voetbal in leven houden. En ik weet zeker dat dat hier ook blijft lukken.”

Lees ook:

Ondernemers in crisistijd: Bij Taxi Zwart staan te veel wagens te niksen

De verscherpte coronamaatregelen werpen bedrijven terug in de economische ellende. In een drieluik volgt Trouw ondernemers in crisistijd. Vandaag: Taxi Zwart uit Heiloo.