Zoekt u een huis? Probeer eens een verbouwd kantoor of ziekenhuis

In de jaren ervoor waren dat er meestal zo’n tienduizend. Nieuwbouw, met bijna 67.000 woningen, levert nog altijd de meeste nieuwe woonruimtes op.

Er waren drieduizend bestaande gebouwen voor deze 13.000 woningen nodig, voornamelijk kantoren, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteert. Bijna een kwart van de nieuwe woonruimtes waren eerst ziekenhuizen of scholen. “Er zijn panden waar veel nieuwe woningen van zijn gemaakt, maar er zijn ook winkelpanden waarbij per pand maar één nieuwe woonruimte is bijgekomen”, licht CBS-woordvoerder Frank Notten toe.

Faculteitsgebouw in Enschede

Meer dan de helft van de 13.000 woningen bevindt zich in de grotere gemeenten. In Amsterdam is het aantal exponentieel gegroeid ten opzichte van 2017: van 665 naar 1535 woningen. Toch is dat slechts 15 procent van de nieuwe woningen in de gemeente Amsterdam. Ook worden er woningen gesplitst in meerdere appartementen waardoor er nieuwe woonruimte ontstaat en verandert de bestemming van bedrijfsruimte naar wonen. In Utrecht bleef het aantal nieuwe woningen uit bestaande bouw vrijwel gelijk met 470.

In Enschede kwamen er 585 nieuwe woningen bij door kantoren en andere gebouwen te herinrichten. Het jaar ervoor waren het er slechts tachtig.

Dat komt vooral doordat 445 daarvan zich in één pand bevinden: een voormalige faculteitsgebouw van de Universiteit Twente. De nieuwe woningen zijn kleine maar zelfstandige units bestemd voor buitenlandse studenten. In het gebouw komt ook een hotel met 72 kamers.

