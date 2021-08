‘Zoek een studie elders’: kamernood voor studenten zal de komende jaren verdubbelen

De kamernood onder studenten is al groot en zal alleen maar groeien. Dat zegt Kences, het kenniscentrum op dit gebied dat jaarlijks de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting uitbrengt. Afgelopen najaar was er volgens deze monitor een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten. Nu houdt Kences-directeur Jolan de Bie rekening met een tekort van minstens 50.000 in het studiejaar 2024-2025.

Die tekorten worden berekend in het voorjaar, en dus niet aan het begin van het studiejaar, als de krapte het grootst is. Veel eerstejaars zoeken dan tegelijkertijd naar onderdak in hun studiestad, terwijl veel net afgestudeerden nog niet vertrokken zijn.

In de periode tot 2024 zijn 18.000 nieuwe studentenwoningen gepland. “Alleen als die daadwerkelijk gebouwd worden, kan het tekort ook in de rustigste tijd van het jaar tot 50.000 beperkt blijven”, waarschuwt De Bie.

Eerste- én tweedejaars zoeken nu

Kences verwacht al dit studiejaar ‘een forse toename’ van het aantal woningzoekende studenten. Behalve nieuwe eerstejaars zijn er nu ook tweedejaars die vorig jaar vanwege de coronapandemie niet op kamers gingen, maar nu toch in hun studiestad willen wonen. Ook buitenlandse studenten die vorig jaar wegbleven of vanuit hun thuisland digitaal een studie in Nederland volgden, komen weer hiernaartoe.

In de monitor van vorig najaar werd al rekening gehouden met verschillende scenario’s rond de coronapandemie: als die crisis lang duurt, blijven studenten ook op de langere termijn vaker thuis wonen en neemt dat tekort van – toen – 22.000 misschien iets af. En sowieso zal het tekort niet sterk groeien, was destijds de verwachting, omdat de studentenaantallen vanaf studiejaar 2023-2024 gaan dalen.

Die scenario’s moeten nu fors worden bijgesteld. Niet vanwege de pandemie, maar omdat het ministerie van onderwijs afgelopen voorjaar met nieuwe prognoses kwam: in studiejaar 2024-2025 lopen er aan hogescholen en universiteiten 103.000 méér studenten rond dan eerder was voorspeld. “Ongeveer de helft van de studenten is uitwonend”, zegt De Bie. “Daarom verwachten we nu een tekort van minimaal 50.000 studentenwoningen in 2024-2025.”

Buitenlanders in de knel

Buitenlandse studenten dragen flink bij aan de voorspelde groei. Kences verwacht dat vooral studenten van binnen de Europese Unie vaker dan voorheen voor Nederland zullen kiezen, nu ze minder makkelijk terecht kunnen in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook in de nieuwste prognoses van het ministerie is dat gevolg van de brexit nog niet eens verdisconteerd.

Juist buitenlanders dreigen in de knel te komen op huisvestingsgebied. Allereerst omdat zij niet, net als Nederlandse studenten, in staat zijn om voorlopig op en neer te reizen tussen ouderlijk huis en studiestad. Maar ook omdat ze de weg op de Nederlandse woningmarkt niet kennen.

Blijf liever weg en zoek een studie aan een andere universiteit, luidt daarom zelfs de oproep van de Universiteit Twente aan buitenlandse studenten die nog geen kamer hebben gevonden. Ook andere universiteiten waarschuwen, en bijvoorbeeld Groningen heeft ‘piekopvang’ geregeld in de hoop dat er in september of oktober iets vrijkomt.

Wat ook niet helpt – voor buitenlandse én Nederlandse studenten – is dat studentensteden vaak regels hebben tegen ‘verkamering’, het verhuren van afzonderlijke kamers binnen één woning. Rotterdam heeft per 1 juli die regels zelfs nog verscherpt, om huisjesmelkers de voet dwars te zetten en overlast door studenten te voorkomen.

“De kamernood is groter dan ooit”, zegt voorzitter Ama Boahene van studentenbond LSVb. “En dit maakt het nóg lastiger.”

