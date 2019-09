Zo zorgt DSM ervoor dat koeien schonere boertjes laten

Eindelijk eens goed nieuws voor veehouders. Koninklijke DSM, wereldspeler in onder meer voeding, brengt een nieuw soort veevoer op de markt dat de methaanuitstoot van koeien met 30 procent verlaagt. Dat maakte DSM maandagochtend in een online uitzending bekend.

Dagelijks een kwart theelepeltje Bovaer, zoals DSM het middel heeft genoemd, moet voldoende zijn om het enzym dat de methaanproductie in de maag van een koe veroorzaakt, te onderdrukken. Dat scheelt een slok op een borrel in de uitstoot, want de boeren die koeien laten bevatten veel methaan. Methaan is een krachtig broeikasgas dat, meer dan koolstofdioxide, negatief bijdraagt aan klimaatverandering. Zo'n 20 procent van de mondiale methaanuitstoot komt uit de bek – en een klein beetje uit de kont – van herkauwers als koeien, geiten en schapen. Volgens DSM werkt Bovaer ook bij die laatste twee diersoorten.

“Dit is niets minder dan een doorbraak”, zegt Mark van Nieuwland, directeur van het project bij DSM. “Het was altijd bijzonder moeilijk om de spijsvertering van koeien te beïnvloeden, zonder negatieve effecten voor de koe. Dat is ons nu, na tien jaar onderzoek, dan toch gelukt.”

Ook in andere werelddelen

Het DSM-team van Van Nieuwland kreeg bij het testen van het revolutionaire voedingsadditief hulp van experts van onder meer Wageningen University en veevoerbedrijf ForFarmers. Samen deden ze jarenlang proeven met rund- en melkvee bij boerderijen over de hele wereld. Ze ontdekten dat het mogelijk is de uitstoot van ‘enterisch’ methaan met 30 procent te verlagen. Enkele onderzoeken haalden zelfs een reductie van 80 procent. De uitvinding is een opsteker voor veehouders in een tijd dat de druk vanuit politiek en maatschappij groot is om de uitstoot van hun bedrijven toch vooral zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

“Dit middel reduceert met nadruk de uitstoot van methaan en niet van stikstof", zegt Mark van Nieuwland. “Maar het geeft boeren wel een kans om in een gunstiger daglicht te komen staan.”

De ontwikkeling van de nieuwe methaanremmer is nog niet helemaal afgerond. Met proeven op de Dairy Campus in Leeuwarden wil een team van experts uitzoeken of het middel, of eigenschappen ervan, wellicht breder toepasbaar zijn. Specialisten van DSM, Wageningen University & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus diervoeding en veevoedingsconcern ForFarmers verwachten in februari 2020 precies te weten ‘wat de interactie is tussen de verschillende rantsoenen en doseringen van Bovaer’.

DSM (oorspronkelijke afkorting: Dutch State Mines, netto jaaromzet circa 10 miljard euro) kan nog niet precies vertellen wat Bovaer de boer precies gaat kosten maar volgens Van Nieuwland zal het veevoeradditief ‘betaalbaar en toegankelijk’ worden. De introductie van het voer in Europa zal eind 2020, begin 2021 zijn. Daarna gaat DSM een aanvraag doen om het middel ook in andere werelddelen te registreren.

Lees ook:

Duizenden boerenbedrijven zitten muurvast door stikstofuitspraak

Nu ook de rechtbank van Limburg stelt dat boerenbedrijven die aan een natuurgebied grenzen niet mogen uitbreiden, komt boerenbelangenclub LTO Nederland in het geweer.