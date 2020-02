Zitten winkels straks met lege schappen door het wuhanvirus?

Veel Chinese goederen komen naar Nederland in passagiersvliegtuigen. Als vluchten uitvallen, voelen winkels en bedrijven dat.

Als China de fabriek van de wereld is, en het wuhanvirus het vrachtvervoer uit China verstoort, zitten ­Nederlandse winkels dan binnenkort met lege schappen? En bedrijven met lege magazijnen? Veel goederen komen door de lucht naar Europa. “Nu er allerlei vluchten zijn stopgezet, is een zeer onzekere situatie ontstaan”, zegt Maarten van As, ­managing director van Air Cargo Nederland, de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland.

Op Schiphol komt 17 procent van de inkomende vracht uit China, zo’n 134.000 ton, meldt de ING in een analyse. Iets meer dan de helft van alle goederen zit in vrachtvliegtuigen, en iets minder dan de helft in de buik van passagiersvliegtuigen, zegt Van As. Nu er vluchten zijn uitgevallen, loopt de transportcapaciteit snel terug. “Als China Nieuwjaar viert, zijn mensen vrij en valt de Chinese productie terug. Dat is ieder jaar zo. Er komen dan tijdelijk minder goederen deze kant op. Europese bedrijven houden rekening met die nieuwjaarsdip door van tevoren extra in te slaan. Maar nu is het de vraag hoelang het nog duurt voordat de productie weer op gang komt”, zegt Van As.

Duurdere producten door de lucht

In veel provincies, regio’s en gemeenten in China zijn fabrieken gesloten. “Vanwege de terugvallende productie worden containerschepen tussen China en West-Europa nu ook al langer uit de vaart gehouden dan andere jaren”, zegt senior sectoreconoom Rico Luman van ING. “Maar deze schepen doen er een maand over voor ze op bestemming zijn, dus dit effect is verderop in de ketens nog niet te zien.”

Anders is dat bij transportvluchten: die kosten vijf tot acht dagen. “Daardoor heeft het schrappen van passagiersvluchten met vracht het snelste effect op de toeleverketens”, zegt Luman. Duurdere producten zoals elektronica en kleding gaan door de lucht. Vliegtuigen vervoeren jaarlijks voor 5,4 biljoen euro. Dat is een ­derde van de wereldhandel, zegt de ING.

Tarieven zullen stijgen

Ondernemersvereniging evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven, waarschuwt dat de tarieven voor lucht- en zeevrachtzendingen van en naar China zullen gaan stijgen. In de winkel worden spullen van Chinese makelij daardoor mogelijk duurder.

Lege schappen? Zo hard gaat het nog niet, zegt winkelketen Action, dat de helft van alle producten uit Azië haalt, waaronder China. Het bedrijf houdt rekening met de mogelijkheid dat het spullen uit andere landen dan China moet ­halen. Maar op de korte termijn voorziet de koopjesspecialist nog geen problemen. Veel producten voor het komend voorjaar zitten al op de boot.

Lees ook:

De Chinese beurs lijdt recordverliezen door het wuhanvirus.

Het lijkt erop dat beleggers op de Chinese beurs hun angst voor het voortwoekerende wuhanvirus in één klap hebben geventileerd.