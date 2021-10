Zitten we deze week voor het laatst op kantoor?

Kantoorwerkers zijn er net weer aan gewend, in de file staan, elkaar tegen komen op de gang, samen koffie drinken en niet virtueel, maar in het echt met elkaar vergaderen. Als thuiswerken straks weer het devies wordt, of als de 1,5 meter terug komt, dan wordt dat wel even omschakelen, zegt socioloog Tanja van der Lippe, die veel onderzoek heeft gedaan naar de effecten van het thuiswerken in coronatijd.

De terugkeer naar kantoor heeft werknemers ‘sociaal opgeladen’, vertelt Pascale Peters, hoogleraar strategisch human resource management. “Gelukkig kunnen we op die gesprekken met collega's wel even teren”, zegt ze.

Want 4 op de 10 werknemers misten tijdens de tweede lockdown het contact met collega's, 2 op de 10 voelden zich thuis geïsoleerd. Kantoorwerkers gingen thuis minder op in hun werk, misten inhoudelijke diepgang en voelden zich over het algemeen minder gelukkig tijdens hun werk, dat blijkt uit een studie van Nyenrode Business Universiteit onder honderden werknemers. Uitgevoerd onder leiding van Peters. “Het werkgeluk daalde naarmate mensen langer thuiswerkten”, zegt ze.

Integreerders en segmenteerders

Als het kantoor de deuren weer moet sluiten, is dat voor sommige groepen erger dan voor anderen, weet Van der Lippe. Zij deelt thuiswerkers op in ‘integreerders’ en ‘segmenteerders’. Wie tot de eerste groep behoort kan makkelijk even de vaatwasser uitruimen of de planten water geven onder werktijd, maar in privétijd ook nog even een telefoontje voor het werk aannemen. Die laat werk en privé dus in elkaar overvloeien. Zij hebben vaak minder moeite met het thuiswerken, en zullen dat als het moet dus ook niet zo’n groot probleem vinden.”

De segmenteerders houden werk en privé liever gescheiden. De fysieke reis naar het kantoor is voor hen heel belangrijk voor hun productiviteit. “Voor hen ligt op de loer, dat ze thuis te veel gaan werken en overwerken”, aldus Van der Lippe. “Die vergeten pauze te nemen, willen de klus afmaken en zijn dan niet per se productiever.”

Maar ze noemt ook de mensen die net bij een bedrijf zijn begonnen. “Een maand is net genoeg om je nieuwe collega’s een beetje te leren kennen. Maar een bedrijfscultuur en identiteit doorgronden, daarvoor moet je echt wat langer op een werkvloer rondlopen”, legt de socioloog uit.

Medicijn tegen eenzaamheid

Het werken op kantoor is ook een medicijn voor werknemers die zich thuis eenzaam hebben gevoeld tijdens de lockdowns. “Zij zien weer mensen, kunnen een praatje maken. Dat doet ze goed.” Gelukkig is dat geluksgevoel niet direct uitgewerkt. “Aan het begin van de eerste lockdown zag je ook dat eenzaamheid pas een probleem werd toen mensen voor langere tijd alleen thuis zaten te werken”, zegt Van der Lippe.

Tegelijkertijd blijkt uit bijna alle wetenschappelijke onderzoeken dat de meeste mensen het thuiswerken ook niet helemaal willen afzweren. De helft van de mensen die thuis kunnen werken wil dat het liefst voor de helft van de tijd blijven doen, blijkt uit recent onderzoek van I&O research, deels gebaseerd op de ervaringen van 2100 werknemers.

Maar volledig terug naar het thuiswerken, of met veel minder collega's terug naar kantoor, daar zitten maar weinig werknemers op te wachten, denkt Van der Lippe. En ook managers vinden het nu wel fijn dat ze hun mensen weer op de werkvloer zien. “Zij weten nu wel dat de meeste mensen ook thuis productief zijn, dus dat is het probleem niet. Maar via een scherm kun je niet zo makkelijk zien of iemand niet lekker in zijn vel zit. Op kantoor is het makkelijker zulke signalen te herkennen en bespreekbaar te maken.”

Tips

Hoogleraar Peters heeft nog wel wat tips, voor de mensen die vrezen voor een volledige terugkeer naar het thuiswerken. “Probeer routines in te bouwen. Doe werkkleding aan, ga iedere middag een stuk lopen en bouw een vast contact moment in met collega’s. En dan bedoel ik geen vergadering, maar een moment om juist een informeel gesprek te voeren, een beetje te chillen en stoom af te blazen.”

En er is ook een voordeel zegt Peters. “We weten nu hoe het thuiswerken werkt, we hoeven de ict en communicatiemiddelen niet opnieuw uit te vogelen, dat scheelt alvast een hoop gedoe.”

Lees ook:

Plots staan we weer elke ochtend in de file, zijn we terug bij af? Niet helemaal

Files zoals voor corona, dat nooit weer, zeiden automobilisten anderhalf jaar lang. Zijn we met de aanhoudende files toch weer terug bij af? ‘Het woon-werkverkeer is verachtvoudigd.’