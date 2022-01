Zit half Nederland straks ziek thuis door omikron? Het wordt spannend

Het Haagse openbaarvoerbedrijf HTM past per 9 januari alvast de dienstregeling aan. Het ziekteverzuim onder chauffeurs is hoog, waardoor er de afgelopen tijd al ritten uitvielen. Om te voorkomen dat passagiers onverwacht lang bij de halte moeten wachten, worden nu bus- en tramritten geschrapt.

Dat heeft niet eens met omikron te maken. Er zaten al veel HTM-chauffeurs ziek thuis - in oktober 12 procent - en door de aangescherpte maatregelen komen daar degenen die in quarantaine moeten nog bij. Het aantal uitgevallen ritten liep daardoor op tot 4 procent, tegen normaal 0,2 procent.

Loopt Nederland vast als de omikronvariant zich straks zo hard gaat verspreiden als gevreesd wordt? Woordvoerders uit sectoren die gevoelig zijn voor de pandemie - én die van essentieel belang zijn - durven er weinig van te zeggen. Nee, er zijn nog geen signalen, klinkt het, maar het wordt ‘spannend’.

Aan knoppen draaien

Zoals in het openbaar vervoer. Vertegenwoordigers van alle ov-bedrijven zaten begin deze week bij elkaar en constateerden dat het ziekteverzuim al een tijd hoog is, maar dat de situatie nog niet nijpend is. “Er geldt nu een vakantiedienstregeling en daarvóór waren ook de echte scholierenritten al geschrapt, dat scheelt", zegt een woordvoerster. “Zo zijn er wel meer knoppen waar we aan kunnen draaien, als dat nodig blijkt.”

Het onderwijs zat in de aanloop naar kerst al met een piek in het ziekteverzuim, meldde arbodienst ArboNed. Hoe dat uitpakt als maandag de scholen weer opengaan, valt nog niet te zeggen. “We krijgen nog geen signalen van extra problemen”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de vereniging van basisscholen. “Behalve dan over personeelstekorten die zich al lang voor de lockdown voordeden.”

Ook voor de supermarkten is een hoog ziekteverzuim al bijna business as usual. “We maken dit niet voor het eerst mee”, zegt een woordvoerster van branchevereniging CBL. Vooral de kerstperiode was een ‘uitdaging’, niet alleen vanwege de aangescherpte quarantaineregels, ook omdat de horeca gesloten was. “Daardoor was er extra aanloop, maar die is goed opgevangen.” En omikron? “Dat wordt afwachten.”

Wat kan je doen?

De grootste knelpunten zouden zich weleens kunnen voordoen in – opnieuw – de zorg. Die behoort al de hele coronaperiode tot de meest kwetsbare sectoren, met in het derde kwartaal 6,3 procent verzuim (tegen 4,6 in alle sectoren gemiddeld). Een recenter cijfer heeft het CBS niet, maar aan het eind van het oude jaar én het begin van het nieuwe ligt het verzuim altijd hoger dan normaal.

Dat is een structureel probleem, zegt een woordvoerder van NU ‘91, de vakbond voor zorgpersoneel. Als omikron daar nog bij komt, wordt het ‘spannend’. “Er wordt al gewerkt met beschermende materialen, de boosterprik is voor zorgpersoneel al naar voren gehaald - wat kan je nog meer doen? Afwachten.”

