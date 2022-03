Zijn mensen in de financiële sector te vervangen door robots?

De arbeidsmarktkrapte in de financiële sector is vooral een probleem in de accountancy- en adviessector. Alleen al een grote speler als PwC wil de komende vier jaar zeker tweeduizend extra mensen werven bovenop de reguliere jaarlijkse werving. De andere drie grote financiële dienstverleners KPMG, Deloitte en Ernst & Young hebben een vergelijkbare ambitie.

“Het probleem is groot, zeker bij accountants”, vertelt Bastiaan Starink, specialist arbeidsmarkt bij PwC. “Die hebben nu extra werk met het controleren van de noodsteunpakketten, zoals met de NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, red.).” Maar ‘de financiële sector’ is een breed begrip, benadrukt Starink. Dat houdt niet op bij accountants, er werken ook data-analisten en mensen op de klantenservice, bij banken, boekhouders en verzekeraars.

Efficiënter

De boekhouding kan volgens de online accountant Finnerz uit Rotterdam efficiënter dan nu op veel plekken gebeurt. “Een deel van ons werk doen we met boekhoudrobots, dat scheelt aardig wat mensen op de werkvloer”, zegt Nico Langendoen, oprichter en eigenaar van Finnerz. Met de software die het bedrijf levert, kunnen ondernemers de financiële administratie zelf via de app regelen.

Met een tas vol multomappen richting het plaatselijke accountantskantoor is lang niet altijd nodig, vertelt Langendoen. “We klikken je in op ons platform en met je inlog kun je dan factureren, declareren of de belasting uitrekenen.” De boekhoudrobots zijn zelflerend en ze laten bijvoorbeeld zien hoeveel omzetbelasting je moet betalen.

De gebruiker voedt de software met informatie zoals bonnetjes of een leveranciersfactuur. Volgens Langendoen verwerken de boekhoudrobots van Finnerz 40.000 transacties per maand. “Daar zijn twee echte mensen voor nodig, waar er anders vijf voor nodig waren geweest.”

Chatbots

Er is nu veel vraag naar personeel in de financiële (advies)sector, maar doordat veel bankfilialen definitief zijn gesloten en door de opkomst van chatbots, zijn de afgelopen jaren ook duizenden banen verloren gegaan in de wereld van het geld. Starink: “Er mag nu dan weer veel vraag zijn, de sector is de laatste jaren óók gekrompen.”

De verdwenen mensen moeten nu weer worden teruggewonnen. Dat doe je in deze branche niet per se met het verhogen van salarissen. Daarmee zit het in de financiële dienstverlening over het algemeen wel goed. Starink denkt dat de grootste winst bij het tackelen van het personeelstekort valt te halen door een combinatie van verdere digitalisering. Zoals bij Finnerz.

En door het aantrekken en behouden van personeel met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. “Wij bieden bij PwC bijvoorbeeld ruim zes weken aan vakantiedagen. Maar ook belangrijk voor starters is een goed partnerschapsverlof dat verder gaat dan het overheidsminimum.” Een opleiding of omscholing financieren is ook interessant voor werkgevers. “We hebben fiscalisten in ons team die oorspronkelijk culturele antropologie hebben gestudeerd, maar nu tot de beste fiscalisten behoren.”

Mensen onvervangbaar

Want ook volgens Nico Langendoen van online boekhouder Finnerz blijven mensen altijd nodig in de financiële dienstverlening, hoe slim die robots ook zijn. “Er moeten altijd wel zaken gevalideerd worden. Ook wij hebben nog gewoon specialisten in dienst van vlees en bloed.”

Dat zijn bedrijf géén tekort aan personeel heeft, komt volgens Langendoen juist door het automatiseren van standaard boekhoudhandelingen. “Je hoort bij ons nooit meer: ‘Sjaak heeft zijn facturen nog steeds niet aangeleverd’. Daardoor wordt ons werk interessanter en komen we aan andere onderwerpen toe. Vroeger ging het over wat nog niet gebeurd was, nu gaat het over wat er nog gedaan kan worden.”

