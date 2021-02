Zijn er nog schaatsen te krijgen? Nauwelijks. Sledes? Bijna niet.

Vandaag besteld, morgen in huis en dan misschien zondag of maandag al het ijs op? Mensen die vrijdagochtend met die gedachte hun computer aanzetten, waren al te laat. Behalve als ze geluk hadden. Veel was al uitverkocht, en voor wat nog wel te krijgen was, golden levertijden tot halverwege komende week, als de dooi waarschijnlijk alweer gaat inzetten.

Verrassend is het niet. Voorspellen de weerberichten vorst, dan ontstaat steevast een run op winkels die schaatsen verkopen. Maar omdat schaatsen ook bij vorst niet als ‘essentieel’ gelden, moet dat dit jaar online – want bestellen en afhalen in de winkel mag volgens de geldende lockdownregels pas vanaf woensdag.

Maat 33 tot 36

“Ja, dat merken wij natuurlijk wel”, zegt een woordvoerster van Bol.com. De grootste online winkel van Nederland verkocht afgelopen week bijna tien keer zoveel schaatsen als vorige week. “We verwachten vandaag weer nieuwe voorraad en na het weekend weer. We proberen op de site de levertijden up-to-date te houden.”

Dat blijkt niet mee te vallen, en niet alleen bij Bol.com. De mededeling ‘niet leverbaar’ komt vaak voor op de Bol.com-site, net als de belofte dat producten woensdag geleverd zullen worden. Morgen al? Dat kan voor onderbindertjes en ijshockeyschaatsen van maat 33 tot 36. En wie bij Wehkamp de zoekterm ‘schaatsen’ intikt, krijgt zelfs de mededeling: “Momenteel zijn deze artikelen helaas uitverkocht. Sorry!”

Sportzaken dan, of gespecialiseerde schaatsenwinkels? Decathlon heeft levertijden van zes tot tien werkdagen, dat schiet niet op. Bij Perry Sport is wel iets te krijgen binnen één tot drie dagen, maar mededelingen als ‘bijna uitverkocht’ en ‘zes mensen bekijken dit product nu’ maken duidelijk: haast is geboden. En een site als Schaatsenshop.nl meldt: “Bestellen wegens drukte niet mogelijk”.

Een paar honderd extra

Maar ach, misschien is schaatsen sowieso niet zo’n goed plan, misschien ligt al dat ijs binnen de kortste keren onder een dikke laag sneeuw, misschien is de aankoop van een slee veel verstandiger.

Jammer, maar het aanbod van sledes is nauwelijks groter. Zoek je zo’n klassieke houten slee en wil je die snel in huis hebben, dan kon je vrijdagochtend bij Bol.com terecht voor een model van 180 euro (opvouwbaar én met houten leuning). Goedkoper kan, maar dan duurt het tot vrijdag.

Bij Wehkamp waren de sledes al uitverkocht, zegt een woordvoerster. “Maar we hebben er snel nog een paar honderd extra ingekocht, dus houd onze site in de gaten.” Al te hoge verwachtingen moeten klanten er niet van hebben. “We denken dat ze vrijdagavond alweer uitverkocht zijn.”

Lees ook:

Winterkou op komst: ‘Het is echt heel bijzonder hoor, wat eraan lijkt te komen. Een belevenis’

De schaatsen kunnen alvast uit het vet worden gehaald. Dit weekend wordt het winters koud, met pakken sneeuw en pittige vorst.