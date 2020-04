Zieke werknemers kunnen nu niet reïntegreren en zijn daardoor straks flink de klos

De reïntegratie van zieke werknemers loopt vertraging op door de coronabeperkingen. Veel bedrijven zijn momenteel immers gesloten. Of er is geen capaciteit op de werkvloer om mensen te begeleiden bij hun stapsgewijze terugkeer op het werk. Vakbond CNV roept het UWV daarom op de loondoorbetalingsperiode te verlengen, in ieder geval zolang de coronacrisis duurt.

Er zijn niet alleen beperkingen op het werk voor zieke werknemers, ook veel medische behandeltrajecten worden nu uitgesteld vanwege het coronavirus. Deze behandelingen zijn vaak noodzakelijk om te zorgen dat mensen weer aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een rugoperatie. Ook hierdoor loopt de reïntegratie spaak.

Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat duizenden langdurig zieke werknemers in de problemen kunnen komen. Werkgevers betalen immers twee jaar lang loon door, daarna volgt vaak werkloosheid. De werknemer kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het UWV, maar de uitkomst is ongewis, aangezien de artsen van het UWV – ook vanwege corona - de werknemer niet medisch kunnen onderzoeken.

Vastgelegd in de wet

Het UWV adviseert wel om de zieke werknemer na twee jaar bij het UWV aan te melden. Op de website zegt de uitkeringsorganisatie: ‘Het is niet mogelijk om de Wia-aanvraag uit te stellen. De uitbraak van het coronavirus is een buitengewone situatie, die grote gevolgen heeft voor bedrijven en hun werknemers. Toch is het belangrijk dat de werknemer op tijd de aanvraag doet. Anders kan het zijn dat wij het bedrijf verplichten om langer het loon van de werknemer door te betalen. Wij kunnen de aanvraagtermijn niet veranderen, omdat die termijn in de wet is vastgelegd.’

CNV-voorzitter Piet Fortuin maakt zich zorgen: “Momenteel bellen langdurig zieke leden ons plat met zorgen en klachten. Buiten hun schuld om vertraagt hun reïntegratie waardoor ze straks financieel in de knel komen. Ze zijn bang dat als ze niet binnen twee jaar terugkeren op hun werkplek, ze hun baan verliezen en wellicht in een situatie komen met 30 procent minder inkomen. Schrijnend, zeker voor een groep die vaak al in een uiterst moeilijke situatie zit.”

De vakbond vindt het wel goed dat de werkgever de loondoorbetalingsperiode niet hoeft te verlengen door de coronavertraging. Er is tenslotte sprake van overmacht. Fortuin: “Maar de werknemer betaalt hierdoor nu een onnodig hoge prijs. We roepen minister Koolmees van sociale zaken daarom op om de loondoorbetalingsperiode te verlengen voor mensen wiens reïntegratie door de coronacrisis is vertraagd.”

De kosten die de werkgever maakt, zouden gedekt moeten worden uit het noodfonds van minister Hoekstra van financiën, bepleit CNV. “Het gaat om een relatief kleine groep, met echter grote problemen. Dit is een te overzien bedrag. De overheid komt werkgevers ruimschoots tegemoet, wij vragen hen om ook werknemers in deze precaire situatie te ondersteunen”, aldus Fortuin.

