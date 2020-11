Ziek op kantoor, te weinig afstand; veel meldingen van bedrijven die coronaregels aan de laars lappen

De afstand tussen collega’s op de werkvloer of een zieke collega die gewoon aan het werk is. De Inspectie SZW kreeg het afgelopen halfjaar ruim tweeduizend meldingen binnen over dit soort onderwerpen. Ook ontving de inspectie honderden meldingen over werkgevers die personeel niet toestaan thuis te werken, terwijl dat in de ogen van de werknemer prima zou kunnen.

De Inspectie SZW heeft het dit jaar druk. Vooral als gevolg van corona kreeg ze 90 procent meer meldingen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In totaal waren het bijna 12.000 meldingen en vragen, waarvan ruim 5400 aan corona waren gerelateerd. Met ruim 1300 werkgevers is contact geweest naar aanleiding van een klacht. In 90 procent van die gevallen moest de werkgever maatregelen treffen om blootstelling aan het coronavirus op de werkvloer te voorkomen.

De inspectie verwacht dat de groei aan coronaklachten in 2021 doorzet. “Naast de risico’s op besmetting op het werk zien we ook overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt”, meldt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW in het jaarplan. Denk aan de zorg. “Ook zijn er nieuwe risico’s door thuiswerken, zoals verstoring van de balans tussen werk en privé. Daarnaast zien we bij veel mensen een terugval in inkomen en een grotere afhankelijkheid van voorzieningen. Daarom hebben we deze zomer onze jaarplanning bijgesteld.”

Prioriteit verlegd naar laagbetaalde werknemers

De Inspectie SZW wilde dit jaar eigenlijk eens dieper duiken in de oorzaken van grote ongelukken die jaarlijks veel dodelijke slachtoffers maken. Maar het coronavirus zorgde ervoor dat de inspectie de prioriteit verlegde naar werkenden in laagbetaalde sectoren en dan vooral de mensen die op flexibele basis werken. Kuipers: “We zien dat deze groep extra hard getroffen wordt door de gevolgen van corona.”

Een groep die daarbij opvalt, aldus de inspecteur-generaal, zijn arbeidsmigranten. “Een deel van onze economie wordt steeds afhankelijker van deze werknemers, die soms onderbetaald worden, lang werken en slechte huisvesting hebben. In 2021 inspecteren we daarom extra veel in sectoren waarin arbeidsmigranten werken.”

Zij zitten, versterkt door een taalbarrière en een beperkt sociaal netwerk, in een afhankelijke positie. Vanwege hun zorgelijke positie krijgen coronameldingen over arbeidsmigranten voorrang van de inspectie. De uitzendbureaus, distributiecentra, industrie, de agrarische sector en de bouw worden vanwege hun grote inzet van Oost-Europese werknemers extra in de gaten gehouden. De Inspectie SZW streeft er ook naar om 60 procent van de slachterijen te controleren in 2021.

Ze gaat ook het contact met Polen en Bulgarije intensiveren, zodat de inwoners van deze landen al daar de relevantie informatie in hun eigen taal kunnen ontvangen over werken in Nederland. Want als de economie volgend jaar verder krimpt, dan schat de inspectie in dat de risico’s op oneerlijk werk (onderbetaling, illegale tewerkstelling), onvoldoende inkomen en problematische schulden - door meer instroom in de WW en de bijstand - flink zullen stijgen.

