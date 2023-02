Zeven keer hogere winst voor eigenaar kunstmestfabriek Sluiskil

Het leek een lastig jaar te worden voor het Noorse concern Yara. In de herfst van vorig jaar draaide de fabrieken in Europa nog maar op 35 procent vanwege de destijds extreem hoge gasprijzen. Yara gebruikt enorm veel aardgas, enerzijds als energiebron om de fabriek mee te laten draaien, maar vooral ook als grondstof voor ammoniak.

Daar de lagere productie, leverde het Noorse bedrijf vorig jaar ook flink minder kunstmest en andere stikstofproducten, waardoor nog even de vrees was dat dat zou leiden tot voedseltekorten. Het kwam de prijs van kunstmest zeer ten goede. Yara kon de prijzen zo sterk opvoeren dat de omzet en het nettoresultaat toch hard zijn gestegen.

Kunstmest werd in 2022 ook in rap tempo duurder door sancties die landen oplegden aan Belarus en Rusland wegens de oorlog in Oekraïne. Hoewel de export van kunstmest zelf niet is geblokkeerd, voeren Belarussen minder van de grondstof potas uit door beperkende maatregelen. De schaarste aan kunstmest in Europa deed de rest.

Uitgestelde aankopen

In Europa verkocht Yara bijna een vijfde minder van zijn producten dan een jaar eerder. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de verkopen zelfs met een kwart. Toch steeg de jaaromzet van 16 miljard dollar (14,8 miljard euro) in 2021 tot ruim 24 miljard dollar vorig jaar. Daarop boekte het bedrijf een winst van net geen 2,8 miljard dollar, tegenover 384 miljoen dollar een jaar eerder.

Ook in de laatste drie maanden van het jaar bleven de omzet en het nettoresultaat stijgen door hogere prijzen. Maar de hoeveelheid verkochte kunstmest en aanverwante producten daalde met 23 procent, omdat boeren en distributeurs in de nabije toekomst een prijsdaling verwachtten. Daardoor stelde een aanzienlijke groep klanten hun aankopen uit.

De fabriek in Sluiskil is de grootste van Yara’s 28 locaties. Sluiskil is verantwoordelijk voor 5 procent van het Nederlandse aardgasverbruik, staat tweede op de lijst van ammoniakuitstoters en in de top tien van CO2-uitstoters.

