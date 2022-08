‘Zet geld stikstofaanpak in voor verandering landbouw’

Besteed meer geld aan steun bij het veranderen van de landbouw en minder aan het uitkopen van boeren, adviseert de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan Johan Remkes. Deze praat als bemiddelaar met het kabinet en een groot aantal organisaties over het oplossen van de stikstofcrisis. Het geld zou bijvoorbeeld moeten gaan naar ‘extensivering’, minder koeien per hectare, en naar andere werkwijzen van boeren die beter rekening houden met de natuur. “Met de hoge grondprijzen in Nederland is dit zonder overheidsstimulering economisch niet rendabel voor het gemiddelde boerenbedrijf”, staat in een brief aan Remkes.

Het is een van de vijf adviezen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Bij de stichting zijn 110 natuurorganisaties en bedrijven aangesloten, waaronder de veevoerindustrie, de Rabobank en LTO Nederland. De leden van het bestuur werken bij de diverse partners. maar doen mee aan het Deltaplan op persoonlijke titel, zegt voorzitter en hoogleraar ecologie Louise Vet. “Maar hun opvatting vloekt niet met die van hun organisaties. Anders kan je deze brief niet naar buiten brengen.”

Transitie in hele maatschappij

“Het is veel interessanter om geld te besteden aan het realiseren van een transitie naar een toekomstige landbouw die perspectief biedt, dan aan het uitkopen van boeren”, zegt Vet. Er zijn verschillende toekomstmodellen mogelijk, legt de groep organisaties en bedrijven uit. Naast extensivering en een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering is het combineren van een boerderij met zorg of horeca een optie. Een derde mogelijkheid is grootschalige productie van voedsel die met behulp van nieuwe technieken binnen de grenzen van de natuur blijft, of een combinatie van een aantal modellen.

“We staan voor een transitie in de hele maatschappij. Behalve over stikstof gaat het ook om klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit en kwaliteit van bodem, lucht en landschap. Het is cruciaal dat deze uitdagingen nu gelijktijdig worden opgepakt”, schrijft de groep verder. Alleen als dat gebeurt, ontstaat het “hoogst noodzakelijk herstel van de biodiversiteit”.

Verder is het volgens de 110 organisaties nuttig dat zo snel mogelijk duidelijk wordt welke bijdrage andere sectoren leveren aan het oplossen van de stikstofcrisis. “Nu lijkt het een probleem van de landbouw. Dat leidt tot onrust.”

