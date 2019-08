Zelfs het oude stadshart ontsnapt niet aan de winkelcrisis

Winkelgebieden die tot voor kort minder gevoelig leken voor de moeilijke marktomstandigheden in de sector, blijken toch kwetsbaar. De waarde van kleine winkelpanden in populaire, historische binnensteden daalt nu ook, zo meldt Het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek.

Volgens belegger Vastned, dat zich richt op deze locaties, werden hun winkels in oude binnensteden in het afgelopen halfjaar bijna 3 miljoen euro minder waard. Vorig jaar steeg de waarde van de Vastned-panden nog met 13 miljoen euro. Daarmee is volgens het FD voor het eerst in cijfers te zien dat zelfs winkelstraten als de Amsterdamse Kalverstraat of het centrum van Den Bosch niet langer onaantastbaar zijn.

Olaf Zwijnenburg, sectorspecialist Retail & Wholesale bij Rabobank Nederland, maakt zich zorgen over deze ontwikkeling: “Omdat veel te weinig winkeliers echt in actie willen of kunnen komen om zaken te veranderen. De uitdagingen voor met name zelfstandige retailers zijn groot en worden steeds groter.” Volgens Zwijnenburg neemt de concurrentie toe en de relevantie van sommige winkelformules af. De fysieke winkel kan wat bereik en aanbod betreft niet op tegen grote internetwinkels. “Als online sneller groeit dan de totale markt, dan heeft dat in een verdringingsmarkt een impact op fysieke winkels en winkelgebieden.”

Een leegstaand winkelpand staat te huur in het centrum van Leiden. De opkomst van internet en de crisis hebben het fysieke winkellandschap geen goed gedaan. Beeld ANP

Verlaten panden

Zelfs dus in traditioneel geliefde winkelsteden met een gezellig, historisch stadshart. Plaatsen met een minder sterke middenstand worden al langer geplaagd door de aanblik van leegstaande winkelpanden. Volgens cijfers van onderzoeksbureau Locatus gaat het na een opleving nu weer bergafwaarts met het winkelbestand in het land. In de eerste helft van dit jaar liep de leegstand weer op van 6,7 procent naar 7 procent. Het aantal verlaten panden steeg van 14.775 op 1 januari naar 15.445 op 1 juli. Achter sommige lege etalages ontstaan weer nieuwe initiatieven. Zo werden in 2018 bijna 2.000 retailpanden omgetoverd tot eettentje of woning. In andere voormalige winkels trekken vaak bedrijfjes die iets doen in de sfeer van dienstverlening. Volgens Zwijnenburg is de winkelmarkt een vervangingsmarkt geworden: “Dankzij de stijgende huizenprijzen vormt transformatie van leegstand naar woningen een kansrijk alternatief.”

Voorlopig voorziet hij dat de waarde van winkelvastgoed op A-locaties verder zal dalen. Ten dode opgeschreven is de Nederlandse winkelstraat volgens Zwijnenburg zeker niet, maar dat er letterlijk nog veel werk aan de winkel is voor de moderne retailer, staat volgens hem vast.

Digitale integratie

“Er is zeker toekomst voor de fysieke winkel, maar er moet heel wat gebeuren aan de winkels om relevanter en aantrekkelijker te worden. De toekomst van retail is de naadloze digitale integratie van online en offline commercie waarbij de klant volledig centraal staat.” Zwijnenburg ziet nog groei in de branche voor eten en drinken. Maar dan moeten winkelgebieden er wel voor zorgen dat het plekken worden waar mensen graag verblijven. “De tijd van middelmaat is al lang voorbij en alleen de allerbeste winkeliers zullen nog een toekomst hebben.”

