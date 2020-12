Zelfs het CBS is verbaasd: de werkloosheid is in november fors gedaald

Eind oktober telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 406.000 werklozen, eind november 378.000. Zelfs Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, is verbaasd over die grote daling.

Volgens Van Mulligen kan de daling deels zijn veroorzaakt doordat er in sommige bedrijfstakken veel vraag is naar personeel. Bij callcenters, bij pakjes- en pakketbezorgers, distributiecentra en bij de detailhandel. Hij wijst er ook op dat de arbeidsmarkt voor de coronacrisis uitbrak erg krap was en dat sommige bedrijven toen zaten te springen om personeel. Die krapte is er in sommige sectoren nog altijd. Al met al blijft de werkloosheid veel lager dan je in deze crisistijd zou verwachten.

Tussen maart en augustus steeg de werkloosheid in een ongekend hoog tempo: met 150.000 naar 426.000. Daarna trad een daling in. Sinds eind augustus is het aantal werklozen met 48.000 gedaald. Dat kwam vooral doordat het aantal mensen dat werk vond (110.000) beduidend groter was dat het aantal mensen dat zijn baan verloor (76.000).

Daarnaast was het aantal mensen dat niet langer zoekt naar een baan (145.000) groter dan het aantal mensen dat juist op zoek ging naar werk (131.000). Mensen die niet op zoek zijn naar een baan, tellen in de definitie van werkloosheid niet mee als werkloos. Het aantal WW-uitkeringen dat uitkeringsinstantie UWV verstrekte, daalde in november met 1900 tot 276.000. Het aantal uitkeringen aan mensen die in de horeca en de cultuursector werkten, steeg wel.

Opvallend laag blijft ook het aantal door de rechtbank uitgesproken faillissementen. In de eerste vijftig weken van 2020 waren dat er 534 minder dan in de eerste vijftig weken van 2019.

