Zelfs goud vinden beleggers nu een onveilige investering

Je verwacht het misschien niet in deze roerige economie, maar de goudprijs daalt. Er is zoveel minder vraag naar dat de koers wel met zo’n 10 procent zakte in slechts twee weken tijd.

Op het eerste gezicht lijkt dat raar. Door de corona-uitbraak heerst er veel onzekerheid op de financiële markten - beurskoersen springen wereldwijd werkelijk alle kanten op, vooral naar beneden. En als beleggers érgens niet van houden, is het wel: niet weten waar ze aan toe zijn.

Goud is dan een rots in de branding. Een ‘veilige haven’ voor beleggers die bang zijn voor grote schommelingen in de economie. Er is een eindige hoeveelheid van op aarde, het vergaat niet en mensen vinden het simpelweg mooi om hun hals of hun ringvinger. Goud zal dus altijd in trek blijven, en daarmee lijkt het nu een geschikte investering. Toch dook de prijs voor een kilo goud vorige week even onder de 48.000 dollar, terwijl die rond 6 maart nog zo’n 54.000 dollar kostte.

Minder trouwerijen

Hoe dat komt? Ten eerste omdat de vraag naar producten met goud erin wel degelijk afneemt. Vanwege een lockdown of verslechterde koopkracht zullen er minder trouwerijen zijn, minder vraag naar sieraden. En minder elektrische apparaten waarin goud is verwerkt.

Maar er speelt meer: de dalende prijs wijst op de onrust van beleggers die deinen op een heel beweeglijke markt. De chaos op de beurs is nu zo groot dat zelfs investeren in goud kennelijk niet meer veilig genoeg aanvoelt, zegt edelmetalenspecialist Georgette Boele van ABN Amro. Beleggers willen nu absolute zekerheid dat hun investering gaat lonen. En er is iets op de markt dat nog veiliger aanvoelt dan goud: de Amerikaanse dollar.

Meer dan welk edelmetaal ook kun je een dollar desgewenst altijd weer kwijt aan geïnteresseerde partijen op de markt, zegt Boele. Hoe groot de bokkesprongen van de financiële markten ook zijn. De Amerikaanse dollar is, met andere woorden, het meest liquide middel dat er is. En het wint in de race om veiligheid zo van goud.

De dollarkoers steeg de afgelopen weken in tandem met de wispelturigheid op de beurzen wereldwijd. In jargon heet die de volatiliteit, en vooral vanaf de tweede week in maart ging die volgens Boele ‘in een gigantische versnelling’. De goudprijs daalde zodra de dollar steeg.

Klont in de kluis

Teeuwe Mevissen, macro-strateeg van de Rabobank, zet de koersdaling van goud vooral af tegen de rentestijging in Europa. “Bij een hogere rente brengt sparen meer op. Goud levert daarentegen geen rente of dividend op. Het blijft dezelfde klont die in de kluis ligt.” Met zo’n rentestijging wisselen beleggers hun goud daarom liever om voor spaargeld, zegt hij.

Maandagmiddag klom de goudprijs dan ook weer ietsjes omhoog. Volgens Mevissen omdat de koepel van Amerikaanse centrale banken zojuist nieuw renteverlagend beleid had aangekondigd. Waardoor geld op de bank dus weer wat minder loont en goud weer aantrekkelijker wordt.

Boele ziet dat anders. “Die renteoverwegingen spelen pas echt weer als de economie in iets rustiger vaarwater is gekomen”, zegt ze. “We hebben nu een heel extreme situatie op de markt. Voor de goudprijs doet het rentebeleid van centrale banken er nu even wat minder toe.”

Fed ondersteunt Amerikaanse economie nog rigoureuzer De Amerikaanse centrale bank heeft het pakket steunmaatregelen voor de economie uitgebreid. De Federal Reserve blijft waardepapieren opkopen, zolang en zoveel als maar nodig is om de financiële markt soepel te laten functioneren. Het coronavirus zorgt voor grote verstoringen van de economie. Daarom liet de Fed de Amerikaanse rente al tweemaal zakken. Ook kondigde voorzitter Jerome Powell vorige week aan dat de centrale bank voor 700 miljard dollar aan staatsobligaties en andere waardepapieren ging opkopen. Eind deze week is dat geld bijna op. Vandaar de nieuwe maatregelen, waarmee de Fed ook de kredietverlening aan bedrijven en consumenten wil ondersteunen.

