Zelfs een oorlog lijkt nauwelijks invloed te hebben op de beurs, hoe kan dat?

Vreemd toch weer, die aandelenbeurzen. Iets meer dan een maand na het begin van de Russische inval in Oekraïne staan de koersen op de Europese beurzen gemiddeld genomen ongeveer net zo hoog ongeveer als op 23 februari, de dag voor de oorlog begon. Het lijkt wel of de inval de beurzen totaal niet beroert.

En dat is toch raar. Alsof er geen dreiging van een grote oorlog in de lucht hangt. Alsof er geen sancties zijn tegen Rusland en geen sancties van Rusland tegen de EU. Alsof Rusland geen grote energieleverancier is, waar Europa sterk van afhankelijk is. Alsof Oekraïne geen grote graanleverancier is. Alsof de inflatie door de oorlog niet verder is aangewakkerd. Alsof er geen tekorten dreigen. Alsof er geen vrees is voor een recessie of een periode van krimp.

Aandelen van banken daalden wel flink in waarde

“Ja, als je een maand geleden tegen mij had gezegd dat de koersen zo hoog zouden staan als nu dan had ik dat raar gevonden”, zegt Bob Homan, hoofd van het investment office van ING. Natuurlijk, er zijn aandelen die als gevolg van de oorlog flink in waarde zijn gedaald. Aandelen van banken bijvoorbeeld, waaronder ING dat rond de 20 procent minder waard is dan op 23 februari. En aandelen van autofabrikanten: zij hebben last van bevoorradingsproblemen en kunnen moeilijk aan onderdelen komen.

Unilever verloor sinds 23 februari ongeveer 12 procent van zijn waarde en Heineken zo’n 6 procent. Daarbij was het op de beurzen vaak onrustig: neem de vierde maart toen de AEX-index, graadmeter voor de gang van zaken op de beurs van Amsterdam, met 4,8 procent daalde. Tenslotte, voegt Homan toe, bleven de aandelenkoersen op de Europese beurzen gemiddeld genomen wat achter bij de meeste niet-Europese.

Maar toch, al met al staan de graadmeters van de meeste Europese beurzen ongeveer op hetzelfde niveau als vijf weken geleden, of een beetje daaronder. Hoe komt dat dan? “Met uitzondering van producten als olie en gas en graan is het directe belang van Rusland en Oekraïne voor de Europese economie erg beperkt”, verklaart Homan.

“Daarbij komt dat het begin van de oorlog zo ongeveer samenviel met het einde van de coronamaatregelen. En dat einde doet de koersen natuurlijk goed. Bedrijven en beleggers hopen en verwachten dat mensen weer meer gaan uitgeven. Van belang is ook dat veel Europese landen hun burgers compensatie hebben beloofd voor de hoge energieprijzen.” De meeste voorspellingen gaan er nog altijd vanuit dat de westerse economieën dit jaar zullen groeien.

Bedrijven kunnen hoge kosten doorberekenen aan klanten

Dat de inflatie fors is gestegen en veel bedrijven kampen met hogere kosten, vooral voor energie en grondstoffen, is op het oog nadelig voor hen. Maar, zegt Homan, veel beursgenoteerde concerns zijn groot. Beleggers hebben er blijkbaar vertrouwen dat de bedrijven die hogere kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dan zijn die hoge prijzen niet zo erg.

Of bedrijven die hogere kosten inderdaad kunnen doorberekenen moet in veel gevallen overigens nog blijken. Unilever bijvoorbeeld kan, of durft, of doet dat nog niet. Topman Alan Jope sprak onlangs nog de verwachting uit dat het een tot twee jaar zal duren voordat Unilever de sterk gestegen kosten kan compenseren. Dat verklaart waarschijnlijk de flinke koersdaling van het concern sinds 23 februari.

En dan speelt er nog iets. Hoewel de rente stijgt (Homan: “Ja, er is weer rente”), blijft die op een zeer laag niveau. Sparen loont nog altijd niet. “Obligaties, doorgaans het belangrijkste alternatief voor beleggen in aandelen, zijn ook niet aantrekkelijk nu de inflatie zo hoog is”, voegt Homan toe. En tja, dan rest de aandelenbeleggers niet veel anders dan aandelen te houden of er wat plukjes bij te kopen.

