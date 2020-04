Zelfs een gigant als Google heeft last van de coronacrisis

Een wereldwijde pandemie die het leven van miljarden mensen beïnvloedt. Zelfs Alphabet, het moederbedrijf van Google, het bedrijf achter de bekende zoekmachine dat al twintig jaar spectaculair groeit, voelt er de financiële gevolgen van. In maart zag Alphabet de inkomsten uit advertenties, verreweg zijn voornaamste inkomstenbron, opeens dalen. Met een procent of vijftien.

Alphabet presenteerde dinsdagnacht (Nederlandse tijd) zijn resultaten over het eerste kwartaal en van een grote coronagevoeligheid leken die op het eerste gezicht niet te getuigen. Alphabets omzet (41,2 miljard dollar, ongeveer 38 miljard euro) was 13 procent hoger dan een jaar geleden. Een percentage waar de meeste bedrijven jaloers op zouden zijn.

Maar voor Google is 13 procent niet zo veel. Sterker nog, het was bijna vijf jaar geleden dat het bedrijf een lagere kwartaalgroei meldde – in de zomer van 2015. In januari en februari ging het nog crescendo. Maar in maart sloeg het coronavirus toe in Europa en de Verengde Staten.

Het was niet dat Google Search, Google’s zoekprogramma, minder werd geraadpleegd. Er werd juist meer gezocht – en dan vooral naar informatie over en rond het coronavirus. De zondag van de Super Bowl, de finale van de American Football-competitie, is traditiegetrouw de dag waarop Google’s zoekprogramma heel vaak wordt geraadpleegd. Maar tijdens de piek van de coronacrisis lag het aantal zoekopdrachten vier keer zo hoog, zei Alphabet-topman Sundar Pichai bij de presentatie van Alphabets resultaten.

Google blijkt een belangrijke maatschappelijke rol te spelen

Druk was het, nu zo ongeveer de halve wereld noodgedwongen thuis zit, natuurlijk ook op YouTube, Google’s filmpjes- en videowebsite. Google Meet, de app voor videovergaderingen, krijgt er volgens Pichai dagelijks drie miljoen gebruikers bij en het gebruik van Google Classroom, de website voor scholen en universiteiten, is sinds maart verdubbeld. Zelfs verklaarde vijanden van het bedrijf zullen het moeten toegeven: Google heeft een belangrijke maatschappelijke rol, in de coronatijden van nu helemaal.

Maar Alphabet haalt 83 procent van zijn inkomsten uit advertenties en het waren de adverteerders die in maart opeens minder scheutig adverteerden op Google’s zoekmachine en op YouTube dan in februari en januari. Daarbij nam ook de belangstelling van consumenten voor commerciële advertenties af.

Of die verminderde animo van adverteerders zal aanhouden? De kans daarop is aanwezig, omdat veel evenementen die aantrekkelijk zijn voor adverteerders, zoals de Olympische Spelen, dit jaar niet doorgaan. Volgens financieel directeur Ruth Porat zijn er in april tekenen dat de bodem is bereikt, dat het adverteerdersanimo niet verder terugloopt. Maar voorspellingen over het verdere verloop van dit jaar wilde zij niet uitspreken. Behalve dan dat er in 2020 de nodige ‘uitdagingen’ zullen zijn, een zin die zo ongeveer alle bestuursvoorzitters bij de presentatie van hun kwartaalcijfers dezer dagen wel zullen uitspreken.

Een zeer winstgevend bedrijf

Die teruglopende inkomsten uit advertenties en die ‘uitdagingen’ hebben wel gevolgen. Het personeelsbestand van Alphabet steeg in een jaar tijd van 103.400 naar 123.000 en voor dit jaar was eigenlijk een nog grotere stijging voorzien. Maar die gaat niet door. Google is een zeer winstgevend bedrijf – de nettowinst over het eerste kwartaal kwam uit op 6,8 miljard dollar en zou minstens een miljard dollar hoger zijn uitgevallen als het geen dochterondernemingen zou hebben die bezig zijn met het ontwikkelen van zaken als zelfrijdende auto’s, drones en medicijnen. Maar Google zal dit jaar, zei Pichai, terughoudend zijn met het aantrekken van nieuw personeel. Vanwege het coronavirus.

Datzelfde virus leidt wellicht ook tot iets anders. Apple en Google maakten een kleine drie weken geleden bekend dat ze hun telefoons, die op verschillende besturingssystemen draaien, geschikter willen maken voor corona-apps. De twee rivalen willen ervoor zorgen dat iPhones en Android-telefoons elkaar beter kunnen zien. Dan zou het mogelijk worden apps in te voeren die gebruikers moeten alarmeren als ze met iemand in aanraking zijn gekomen die het coronavirus heeft.

Lees ook:

De ouders van het 21-jarige Google laten hun bedrijf de vleugels uitslaan

De oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin, trekken zich terug als leiders van het bedrijf.