Zelfs De Bijenkorf blijkt kwetsbaar

De luxe shop-in-shop formule, waar merken als Gucci, Chanel of Paul Smith hun eigen winkeltjes hebben onder het dak van de Bijenkorf, zou onkwetsbaar zijn voor de gevaren van het onmetelijke internet.

Maar die vlieger lijkt niet langer op te gaan. De Bijenkorf heeft tientallen werknemers ontslagen, meldt Het Financieele Dagblad vrijdag. En het warenhuis heeft een dure lichtshow geschrapt om kosten te besparen. In een intern bericht aan zijn medewerkers schrijft De Bijenkorf dat het moeilijke tijden voorziet. De retail is onrustig en dat merken we, aldus het bedrijf, dat zijn personeel wijst op teruglopende marges. Snijden in het aantal fte's zou niet het winkelpersoneel raken; de klappen vallen op kantoor. Door de opzet van de warenhuizen, waarin zelfstandige merken dus hun eigen shop runnen, zijn de kosten voor winkelpersoneel relatief laag. Een groot deel van de verkopers en verkoopsters staat op de loonlijst van de merken.

“Ik sta hier wel een beetje van te kijken”, zegt Olaf Zwijnenburg, sectorspecialist retail & wholesale bij de de Rabobank. “Tot nu toe zijn alle berichten over De Bijenkorf positief. De laatste cijfers zijn goed en aan de strategie mankeert ook niks.”

Naar buiten toe weerspreekt De Bijenkorf dat de ingreep is gedaan om kosten te besparen. De keten heeft filialen in de vijf grootste steden van Nederland, en vestigingen in Maastricht en Amstelveen. Volgend jaar april bestaat het warenhuis 150 jaar.

Hoger in de boom dan Hudson’s Bay

Kan het tóch zo zijn dat De Bijenkorf last heeft gehad van Hudson's Bay? De Canadese warenhuisketen is weliswaar mislukt in Nederland, maar viste toch in een vergelijkbare vijver als waar De Bijenkorf de hengel uitwerpt. Zwijnenburg: “Nee, de overlap tussen die twee zit meer in de uitstraling en niet in de merken. De Bijenkorf zit met zijn merken iets hoger in de boom dan Hudson's Bay.”

Wat volgens de retailkenner wel zou kunnen is dat de fysieke winkelomzet onder druk is komen te staan, mogelijk door de toename van online verkopen, de usual suspect bij winkelproblemen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over september tonen dat de omzet van de online detailhandel met bijna 22 procent is gestegen ten opzichte van september vorig jaar.

Maar de meest voor de hand liggende reden dat De Bijenkorf bezuinigt, is volgens Zwijnenburg dat de warenhuisketen de storm voor wil zijn. “Het bedrijf heeft eerder tijdig filialen afgestoten en dat is goed uitgepakt: het investeert voortdurend in de grote warenhuizen die het heeft gehouden. Het getuigt van goed ondernemerschap als je ingrijpt wanneer het goed gaat.”

En goed gaat het. De Nederlandse detailhandel heeft in september meer omgezet dan een jaar eerder, meldt het CBS. Zowel de foodsector als de non-foodsector zetten hogere opbrengsten in de boeken. Alles bij elkaar is er 4,6 procent meer omgezet dan in september 2018. In de non-foodsector behaalden winkels in meubels en woninginrichting en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren de grootste omzetstijging.

Iets kleiner was de omzetgroei bij de kledingwinkels, schoenenzaken, winkels in lederwaren en drogisterijen. Ook de omzet van winkels in consumentenelektronica en witgoed en de winkels in recreatie-artikelen lag hoger dan een jaar eerder. In totaal groeide de omzet in de non-foodsector met 4,4 procent. In de levensmiddelenbranche tenslotte, was de groei iets kleiner. De omzetgroei van de supermarkten was 1,5 procent, de omzet van de speciaalzaken was 2 procent lager dan een jaar eerder.

