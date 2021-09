Zeeuwse kerkdienst speciaal voor Poolse fruitplukkers groot succes

Voor Willem den Hoedt het wist stonden er honderd Polen in de Heilige Bonifaciuskerk in het Zeeuwse Kwadendamme. Meer mensen dan de vrijwilliger had verwacht. “Ik moest de reservekannen koffie in alle haast bijvullen.”

De kerk hield zondag een speciale dienst in het Pools om er voor te zorgen dat seizoenarbeiders in de regio zich welkom voelen. De kerk staat in een gebied met veel boomgaarden. En nu het oogstseizoen is zijn het de Polen die daar het fruit van de bomen plukken. “Nederlanders willen dat werk niet meer doen”, zegt Den Hoedt.

En dus heeft de kerk – met de hulp van Anja Nagelkerke, de Poolse die al veertig jaar in de gemeente woont en getrouwd is met een Zeeuw – de kerkteksten vertaald.

Volgens Den Hoedt was het voor de aanwezigen een feest van herkenning. “Polen is katholiek en de katholieke kerk kent een vaste liturgie die in ieder land hetzelfde is. Ze hebben daar dus dezelfde rituelen.”

Al zijn die in Polen soms wat extremer dan hij gewend is. “Sommigen staken hun tong uit, zodat de pastoor de hostie in hun mond kon leggen. Dat is bij ons al lang niet meer gebruikelijk en ook corona-technisch niet zo handig. Anderen maakten naderhand ook nog een buiging of een knieval. Daar zijn Zeeuwen te nuchter voor”, zegt hij lachend.

De dienst duurde een uur en een absolute hit was het eindlied Zwarte Madonna. “Dat is in Polen heel populair", zegt de vrijwilliger. De Poolse aanwezigen bleven na de dienst nog even hangen. Soms vrijwillig en soms omdat Den Hoedt ze bij de deur tegenhield, al was dat met koffie en appeltaart.

Patricia Kolodziejcyk, die drie weken lang als fruitplukker in Zeeland werkt is enthousiast: “Deze dienst is een opsteker.” Volgend jaar wordt er weer een Poolse plukviering gehouden.

