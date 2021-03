Zeereus blokkeert het Suezkanaal: olie, gas en talloze producten komen later aan

De Ever Given, bijna 400 meter lang en 59 meter breed en met 20.000 containers aan boord, was op weg van China naar Rotterdam. Het schip strandde dinsdagochtend – waarschijnlijk door een zandstorm, mogelijk door een (motor)storing – niet lang nadat het bij Suez het kanaal was binnengevaren. De kolos zit vast tussen de oevers, er kan er geen schip meer langs.

Of de Ever Given snel kan worden losgemaakt – en hoe dat moet – is nog onduidelijk. Mogelijk moeten er eerst containers van het schip af. In het ergste geval zou het Suezkanaal een paar weken op slot zitten. Nu al is sprake van forse filevorming: zo’n 150 schepen liggen te wachten in het Suezkanaal, het Great Bitter Lake, de Middellandse Zee en de Golf van Suez.

Het 193 kilometer lange Suezkanaal is van groot belang voor de handel tussen Europa en Azië, met name China. Vorig jaar voeren er 193.000 schepen door: ruim vijftig per dag. Het gaat om olietankers, schepen met vloeibaar gas (lng), met Japanse en Zuid-Koreaanse auto’s en verder met ongeveer alles wat verhandeld wordt en niet per vliegtuig wordt vervoerd. Zo’n 90 procent van alle internationale handel gaat over het water. Naar schatting 30 procent van al het containervervoer gaat via het Suezkanaal. Voor Egypte is het kanaal, dat in 2015 deels werd verbreed en verdiept, ook van belang: het leverde het land 5,6 miljard dollar aan inkomsten op in 2020.

Op satellietbeelden is te zien hoe de containerreus het kanaal blokkeert. Beeld AP

Vertraging van handelsstromen

De Ever Given is eigendom van een Japans bedrijf en wordt gerund door de Taiwanese containerrederij Evergreen. Het schip is in 2018 gebouwd. Er zijn 25 bemanningsleden aan boord, allen uit India. Op de plek waar het schip ligt, is het kanaal smal. Schepen varen er in één richting in konvooien door.

De onvrijwillige blokkade leidt tot vertraging van handelsstromen. Die wordt groter als het schip lang vast blijft zitten. Nu al moeten reders piekeren of zij schepen moeten omleiden via de ‘oude’ route om Kaap de Goede Hoop. Kiezen zij daarvoor, dan betekent dat een tot twee weken extra reistijd en fors hogere kosten. Het omleiden van een groot containerschip kost rond een half miljoen euro.

De vertragingen zullen ook elders doorwerken. De Rotterdamse haven kan zijn huidige achterstand bij de verwerking van containers nu even inlopen. Maar als het Suezkanaal weer opengaat, ontstaan zeker nieuwe vertragingen, zegt een woordvoerder. Zo’n 190 schepen die in het Suezkanaal liggen of ernaar op weg zijn, hebben Rotterdam als bestemming, al kan het zijn dat zij hun waren elders zullen lossen.

Een graafmachine doet een poging de gestrande containermammoet los te graven. Beeld EPA

Peperdure containers en hoge vrachttarieven

Volgens Roderick de la Houssaye, voorzitter van Fenex, de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek, leidt elke dag extra vertraging in het Suezkanaal tot extra vertragingen elders in de keten. Zit het kanaal een week dicht, dan komen spullen twee tot drie weken later dan afgesproken op hun bestemming aan.

De problemen in het Suezkanaal komen in een tijd dat er toch al veel vertragingen zijn bij het containervervoer per schip. Sinds China vorig jaar februari wegens de coronacrisis op slot ging, is dat vervoer ontregeld. Verladers en im- en exporteurs klagen over een gebrek aan scheepsruimte, peperdure containers en hoge vrachttarieven. Meer dan de helft van de containervaarten komt niet volgens schema op zijn bestemming aan.

