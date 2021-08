Zeeland lokt huisartsen met volledig georganiseerde weekendjes weg: ‘We kunnen niet stilzitten’

Een ritje over de eilanden, een gratis verblijf aan zee en een uitgebreide lunch. Zeeland trekt alles, en dus ook verwenweekenden, uit de kast om huisartsen naar hun regio te lokken. De provincie kampt al langer met een tekort aan huisartsen. Er staan op dit moment 20 vacatures open en 35 Zeeuwse praktijkhouders gaan de komende vijf jaar met pensioen.

Jonge artsen komen niet snel naar Zeeland omdat de meesten zich rond het einde van hun studie – als ze eind twintig zijn – settelen in de buurt van hun opleiding. En die opleidingen zitten voornamelijk in de grote steden. Zie ze dan nog maar eens zover te krijgen om naar Zeeland te verhuizen. Niet voor niets vindt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat er meer opleidingsplekken moeten komen in de gebieden waar de tekorten het grootst zijn, zoals in Zeeland.

Daar komt bij dat jonge huisartsen, in vergelijking met collega’s die dertig jaar geleden de arbeidsmarkt betraden, liever parttime werken. Ook beginnen ze niet zo snel aan een solopraktijk, omdat de nieuwe generaties veel belang hechten aan een goede werk-privébalans en omdat de complexiteit van de eerstelijnszorg is toegenomen. Daardoor is het voor artsen prettiger om samen te werken dan alle besluiten alleen te moeten nemen.

Masterplan

Maar daardoor heb je voor iedere huisarts die nu stopt twee tot drie nieuwe nodig, zegt Annemarie Noordhoek, leider van het project ‘Opvolging en Vestiging’, het masterplan waarmee Zeeuwse zorgorganisaties samen het tekort proberen terug te dringen.

Sinds het project twee jaar geleden is gestart is er nauw contact met opleidingsinstituten. Zeeuwse ambassadeurs werven huisartsen in opleiding en laten zich zien en horen op beurzen en congressen voor jonge huisartsen. Socialemediacampagnes worden ingezet en werkzoekende huisartsen en praktijken waar opvolgers worden gezocht, worden met elkaar in contact gebracht. Ondertussen wordt geprobeerd de toenemende werkdruk bij de huidige Zeeuwse huisartsen te beperken, door slimme samenwerkingen en het uitbesteden van papierwerk en HR-taken, legt Noordhoek uit.

Ondertussen loopt er ook een project met zogenaamde ‘vakantiedokters’. Huisartsen die bereid zijn om bij te springen tijdens de Zeeuwse zomerdrukte krijgen een gratis verblijf aangeboden in een vakantiehuisje aan zee. Maar dat is een tijdelijke oplossing voor het piekwerk in de zomer, want daarna gaan zij weer terug naar hun eigen praktijken buiten Zeeland.

Lunch met een Zeeuwse huisarts

Een structurele oplossing wordt daarom gezocht in het aanbieden van verwenweekenden. “Alles op maat”, zegt Noordhoek daarover. “Huisartsen of huisartsen in opleiding mogen zelf bepalen waar ze willen overnachten en dineren of wat ze van Zeeland willen zien. Het enige vaste onderdeel van zo’n weekend is een lunch met een Zeeuwse huisarts, aan wie ze al hun vragen kunnen stellen.” De kosten voor zo’n weekend worden tot een maximum van 300 euro vergoed door de huisartsenverenigingen en zorgverzekeraar CZ.

Inmiddels hebben achttien huisartsen hier gebruik van gemaakt. Zo ook Michiel Berns uit Leiderdorp. Hij volgt de medische vervolgopleiding tot huisarts bij het Erasmus MC in Rotterdam, vertelt hij aan een verslaggever van Omroep Zeeland. Het weekendje zette hem aan het denken. “De mogelijkheden om hier als huisarts te beginnen zijn gunstig. En het laatste jaar van mijn opleiding zou ik hier kunnen regelen. Maar ook de omgeving, de rust en ruimte spelen mee.” Zijn vrouw is basisschoollerares en mocht ook mee. Noordhoek: “We denken ook mee met de partners van huisartsen die een verhuizing naar Zeeland overwegen, ook voor hen kunnen we zoeken naar een passende baan.”

Het verleidingsoffensief moet huisartsen doen inzien dat Zeeland een prachtige plek is om te wonen en werken. De voordelen ten opzichte van de randstad? Noordhoek: “In en rondom grote steden lopen huisartsen nu aan tegen dure huisvesting en door ruimtegebrek is het moeilijk praktijken uit te breiden. Hier is dat probleem minder groot, we hebben de ruimte.”

