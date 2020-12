Zakenvrouw Carmen Breeveld geeft vrouwen advies om de top te bereiken: netwerken is werken, niet borrelen

Je moet het zelf doen, het gaat niet vanzelf. Voor mannen niet, voor vrouwen zeker niet. Maar het kan: baas worden of ten minste in het managementteam komen. Hoe? Dat legt Carmen Breeveld, baas van haar eigen recruitment- en trainingsbureau Triple Talent, uit in haar boek ‘Het geheim van het old boys network’. Inclusief tips en valkuilen.

Het begint – naast ambitie – met netwerken. Slim netwerken. Bedenk van tevoren wie je wilt spreken en waarover, en ga dan op je doel af. Weet ook wat het doel is: wat je wilt bereiken met het gesprek. Breeveld: “Vrouwen zijn kampioen netwerken met vrienden en familie, maar gek genoeg niet als het gaat om zakelijke dingen”.

Ze zijn op netwerkborrels ook vaak bang dat ze niemand kennen. “Dat hebben veel mensen, mannen ook”, zegt Breeveld. Zoek dan een gezellig groepje uit waar ook gelachen wordt en vraag of je erbij mag komen. Of vraag aan de organisator van de borrel of hij je bij wat mensen kan introduceren. Toon belangstelling in wat de ander doet, wees geïnteresseerd.

“Het helpt natuurlijk als je makkelijk op mensen afloopt, als je vragen durft te stellen. Het is zo simpel: vraag waar iemand mee bezig is, vertel over jouw eigen expertise. Vraag wat je voor iemand kan betekenen. Je moet in een strategische functie altijd samenwerken. Probeer niet alles zelf uit te vinden, waar vrouwen nogal de neiging toe hebben, maar loop naar de personen die deskundig zijn op dat terrein en vraag wat je wilt weten.”

Steggelen

In het zakelijke circuit heb je elkaar nodig. Daar ziet Breeveld verschillen met mannen. Mannen houden ruggespraak met elkaar, vrouwen niet. Vrouwen zijn ook vaak niet bereid elkaar te steunen als er een beroep op hen wordt gedaan. Ze ziet meer verschillen: “Vrouwen steggelen te veel over kleine dingen. Stop daarmee. Ook zijn vrouwen meer risicomijdend, ik denk uit onzekerheid. Zo zonde.”

Terug naar het netwerken. Na een borrel zijn de contacten gelegd en wordt het gemakkelijker elkaar te benaderen indien noodzakelijk. Als er voldoende aanknopingspunten zijn, volgt meestal wel een uitnodiging voor een langer gesprek bij een lunch of diner. Vaak komen daar mooie projecten uit voort en kan zo’n gesprek weer leiden tot nieuwe introducties, of een leidinggevende positie.

Weer is het simpel, zegt Breeveld. Verdiep je in het bedrijf. Zoek uit wat er goed gaat en wat de managers daar op zijn beloop lieten. Dan ga jij duidelijk maken dat jij dat wilt oplossen, en hoe.

Ondernemer Carmen Breeveld tijdens de presentatie van haar boek ‘Het geheim van het old boys network’. Op de foto vrouwen die bijgedragen hebben aan het boek. Beeld Raúl Neijhorst

Breeveld weet uit eigen ervaring dat er opmerkingen over het uiterlijk komen. Hoe moet je dan reageren? “Zeg gewoon: ‘Ja, ik vind het belangrijk om er representatief uit te zien’. Tweede advies: kweek een olifantenhuid. Laat onhandige opmerkingen van mannen van je afglijden. Vervolgens: ken je kwaliteiten, en laat die zien.

Als je al in de leiding zitting hebt – Breeveld werd in 2003 verkozen tot Internationale Zwarte Zakenvrouw van Nederland – blijf dan netwerken. Ga lunchen, bespreek vergaderingen voor met de voorzitter, ga de golfbaan op. Het is niet handig om er tijdens een overleg achter te komen dat anderen het niet met jouw voorstel eens zijn. Je moet dat voorstel al eerder met alle betrokkenen hebben besproken.

Valkuilen

Breeveld hekelt de discussie over voltijd- of deeltijdwerken. “Als directielid ben je 24 uur per dag verantwoordelijk. Dat betekent niet dat je altijd werkweken van zestig of tachtig uur op kantoor moet maken, maar je moet wel bereikbaar zijn voor calamiteiten. Dat is inherent aan de functie. Begin dan dus niet over een vrije woensdagmiddag die je belangrijk vindt.”

Nog een valkuil bij vrouwen: ze hebben te veel de neiging problemen persoonlijk op te vatten, zegt Breeveld. “Terwijl, leidinggeven is vooral problemen oplossen. Als het misgaat, kijk dan naar het proces: waar ging het mis, hoe kan ik het oplossen?”

Volgens cardioloog Janneke Wittekoek, die Breeveld opvoert in haar boek, is het verstandiger om je als vrouw aan te passen aan de mannen om je heen dan je te verzetten. ‘De apenrots is bot’, zegt zij ‘maar wel duidelijk’. Breeveld is het daar mee eens. “Leer de hoofd- en bijzaken scheiden, ontdek de ongeschreven regels aan de top.” Al voegt ze daar wel aan toe dat het belangrijk is om jezelf te blijven.

Nog een paar tips: drijf niet altijd je zin door. Veranderingen kosten tijd, heb geduld. En blijf positief. Ga wel de verbale strijd aan, leer debatteren en oefen met argumenteren. Loop niet weg voor conflicten. Mannen kunnen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en toch samen een biertje drinken. Dat moeten vrouwen ook leren.

Carmen Breeveld, ‘Het geheim van het Old Boys Network’, S2 uitgevers, 200 blz. € 22.

