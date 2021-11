Yahoo stopt ermee in China, wegens gebrek aan een ‘vrij en open internet’

De strenge regels voor techbedrijven jagen internetbedrijf Yahoo het land uit. Het bedrijf maakte eerder in de week bekend zich terug te trekken uit China. Op dezelfde dag besloot spelontwikkelaar Epic Games de stekker uit het spel Fortnite te trekken. Dat draaide al drie jaar in een Chinese bètaversie, maar de maker lijkt er door de nieuwe regels geen zin meer in te hebben.

Het wordt steeds moeilijker voor buitenlandse internetbedrijven om te voldoen aan de Chinese regels voor data-opslag. LinkedIn, het laatste grote sociale medium dat nog in China actief was, hield er een paar weken geleden mee op. Als reden gaf het bedrijf dat het ‘geconfronteerd werd met aanzienlijke uitdagingen in de werkomgeving en steeds strengere eisen’. Yahoo noemt ook de ‘steeds grotere uitdagingen in de zakelijke en juridische omgeving’.

Waarschijnlijk is het niet toevallig dat maandag een nieuwe privacywet inging. Bedrijven mogen minder persoonlijke data opslaan en moeten die data ook lokaal, in China bewaren. Apple en Tesla hebben om die reden bijvoorbeeld grote datacenters gebouwd. Maar eigen datacenter of niet, bedrijven zijn verplicht om data op verzoek over te dragen aan de Chinese autoriteiten.

E-mails journalist overgedragen

Dat kan leiden tot pijnlijke situaties, weet Yahoo al langer. Het Amerikaanse bedrijf was sinds 1999 actief in China, en raakte een paar jaar later in opspraak wegens het delen van informatie met de Chinese staat. Alibaba was mede-eigenaar van Yahoo, en Jack Ma had de leiding over de Chinese tak, toen het bedrijf e-mails van journalist Shi Tao overdroeg aan de autoriteiten. Shi zou staatsgeheimen hebben gedeeld en kreeg in 2005 een celstraf van tien jaar. De CEO van Yahoo Jerry Yang bood excuses aan Shi’s moeder aan.

Eigenlijk is Yahoo al een tijdje niet meer echt actief in China. In 2013 sloot Alibaba de muziek- en nieuwsdiensten en de fora van Yahoo. Nieuwe diensten werden niet meer ontwikkeld sinds het bedrijf in 2015 de onderzoeksafdeling in Peking sloot. Vanaf nu zijn ook TechCrunch, Yahoo Weather en Yahoo Finance niet meer te zien in China.

Epic Games gaf geen uitleg over het stopzetten van Fortnite. Er waren al aanpassingen gedaan om het gewelddadige spel meer geschikt te maken voor de Chinese markt. Aankopen in het spel waren door de Chinese toezichthouder ook al niet toegestaan. Maar door regels die afgelopen zomer ingingen, mogen minderjarigen nog maar een paar uur per week online spelen.

Gezichtsherkenning

Ze moeten ook voldoen aan strengere identificatie-eisen. Met behulp van gezichtsherkenning moeten spelbedrijven controleren of een speler wel echt boven de 18 jaar is en zo niet, of de speler in kwestie nog niet aan zijn taks zit qua speluren. Kortom, het wordt lastiger om te verdienen aan online spelende tieners.

Zowel LinkedIn als Yahoo zeggen vast te houden aan de rechten op een ‘vrij en open internet’, maar dat staat steeds verder onder druk in China. De nieuwe privacywetgeving zou gemodelleerd zijn naar de Europese regels. Maar die vergelijking gaat maar deels op, meldt het bedrijf TechCrunch in een bericht op de website. “Data-opslag of een veiligheidscheck door de nationale cyberveiligheidsdienst, voordat informatie naar het buitenland verstuurd wordt, heeft niet dezelfde implicaties als dat land China is.”

Toch geven niet alle buitenlandse techbedrijven de Chinese markt op. Zo opende Facebook in 2018 een bedrijf in Hangzhou, waar ook Alibaba zetelt. Het idee was om startups en Chinese ontwikkelaars te ondersteunen, maar daar is recent weinig nieuws over bekend. De sociale netwerksite is net als WhatsApp, Google, Twitter en talloze mediawebsites (waaronder die van Trouw) niet toegankelijk in China. Veel van die bedrijven hebben toch kantoren in China, bijvoorbeeld om advertentieruimte te verkopen aan Chinese bedrijven.

