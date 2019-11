XS4All wil ‘het geel’ redden van ‘het groen’

Aan de ene kant capuchontruien, gympjes en rugzakken; aan de andere kant maatpakken, gepoetste leren schoenen en aktetassen. In de rechtszaak van de ondernemingsraad (OR) van XS4All tegen KPN was gisteren direct duidelijk hoe groot het cultuurverschil is tussen de internetprovider XS4All en het moederbedrijf.

KPN blijft er na bijna een jaar van conflicten van overtuigd dat het het beste is om de merknaam te laten verdwijnen en XS4All te integreren. Ook de directie van XS4All, waarvan 80 procent inmiddels een KPN-contract heeft, staat achter dat plan. De 53.000 handtekeningen onder de petitie ‘XS4All moet blijven’ hebben daarin geen verandering gebracht.

Maar de OR van XS4All ligt dwars en het conflict is zo hoog opgelopen dat de Ondernemingskamer in Amsterdam zich er nu over moet buigen. Moet het besluit van XS4All om op te gaan in KPN nietig worden verklaard of niet? En moet er een onderzoek komen naar het beleid en de gang van zaken bij de internetprovider en de rol die KPN daarbij heeft gespeeld?

XS4All werd opgericht in 1993 en werd in 1998 overgenomen door KPN. Binnen het concern had de internetprovider lange tijd een vrij autonoom bestaan. Maar de afgelopen tien jaar is het groene KPN zich steeds meer gaan bemoeien met het gele XS4All, schetsten de advocaten van de OR voor de Ondernemingskamer.

Het is nog niet te laat voor XS4ALL. De door KPN geplande opheffing van de internetprovider zou nog kunnen worden heroverwogen. Beeld ANP

Geen fruit meer aan het personeel

Zo kreeg XS4All van KPN te horen dat er voortaan geen fruit meer aan het personeel diende te worden verstrekt. Ook mocht XS4All zich niet actief uitlaten in de discussie die in 2017 speelde over de sleepwet, terwijl dit juist past bij de kernwaarden van de internetprovider. Verder mocht XS4All bij een radiospot niet langer toevoegen dat de provider het beste was getest door de Consumentenbond. Voor steeds meer financiële en strategische besluiten moest de top van XS4All toestemming vragen bij KPN. En de kleur van de top? Die werd steeds minder geel en steeds meer groen, aldus de advocaten.

Ondertussen werd de markt voor telecom-, televisie- en internetaanbieders steeds competitiever. KPN stootte haar buitenlandse activiteiten af en kwam in januari dit jaar tot de conclusie dat het Nederlandse concern het beste kon afstappen van de multimerkenstrategie. Het einde van de merken Telfort, Simyo en XS4All werd daarmee ingeluid.

‘KPN wil XS4All ook niet verkopen, omdat er daarmee nog een concurrent bij komt’

De advocaten van KPN en XS4All hamerden er gisteren op dat de ondernemingsraad in eerste instantie instemmend reageerde op deze strategiewijziging. “Maar dat was voordat we wisten hoe de businesscase eruit zag”, reageert voorzitter Daan Willems nu. En met die financiële onderbouwing van de integratie van XS4All was én is volgens de OR van alles mis. Dat blijkt ook uit een rapport dat de OR liet opstellen. Bovendien zag de OR niet aankomen hoe groot de maatschappelijke verontwaardiging zou zijn over het opheffen van XS4All. Ook KPN had hier volgens de OR onvoldoende rekening mee gehouden, al weerspreekt KPN dit.

De OR kwam in de loop van het jaar met een serie aan alternatieven op de proppen en verwijt KPN dat deze alternatieven nooit serieus zijn overwogen. Een voorbeeld is de verkoop van XS4All aan een investeerder. Volgens de OR is er een bod uitgebracht dat door KPN zelf destijds werd gekwalificeerd als ‘een goed bod’. KPN weerspreekt dit echter en zegt dat er nooit gesprekken over een verkoop zijn geweest. “KPN wil XS4All ook niet verkopen, omdat er daarmee nog een concurrent bij komt.”

KPN benadrukte gisteren in zijn pleidooi dat het bedrijf snapt dat het moeilijk is en emotioneel om afscheid te nemen van het merk XS4All. Maar volgens KPN zijn de klanten én de medewerkers met deze strategie het beste af. Ook omarmt KPN de kernwaarden van XS4All en is de procedure voor het nemen van het besluit op een correcte manier verlopen. En daarbij: er is nooit afgesproken dat KPN XS4All niet mag integreren.

Judith Hesp, een van de klanten van XS4All die de rechtszaak gisteren bijwoonde, blijft toch hopen dat haar geliefde internetprovider blijft bestaan. “Wat mij aanspreekt is hun bevlogenheid, hun idealen en hun overtuiging als het gaat om privacy. Die eigenheid kun je niet verkopen aan de grote massa. Het zou jammer zijn als uiteindelijk het grootkapitaal het weer wint van het idealisme.”

De Ondernemingskamer doet nog voor de kerst uitspraak.

