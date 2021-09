‘Wrang als vrouwen moeten kiezen tussen groenten of tampons.’ Manifest eist actie van gemeente tegen menstruatiearmoede

Voor het huis van Esther Smid in de Groningse wijk Beijum staat sinds enkele maanden een flinke kast. Met flessen shampoo, douchegel en deodorant erin. Maar vooral ook met maandverband en tampons. Wie om hygiëneproducten verlegen zit, mag ze gratis pakken: liefst maar één attribuut per bezoek. En wie wat kan missen, vult bij. Zo blijft de voorraad doorgaans mooi in balans.

“Een spontane actie”, vertelt Smid. “Er waren hier in de wijk wel meer weggeefkastjes, bijvoorbeeld voor tweedehandsspullen en houdbaar voedsel.” Bovendien wist zij hoe vrouwen met een smalle beurs om maandverband of tampons verlegen kunnen zitten. “Ik zit zelf in de bijstand én heb drie dochters. Gelukkig heb ik het altijd kunnen betalen, maar ik was wel heel blij toen ik een keer een gratis pakje maandverband kreeg. Toen dacht ik: als ik daar zo blij van word, waarom zou ik dat anderen niet gunnen?”

Tampons en maandverband: in Schotland gratis

Dat het kastje van Smid in een behoefte voorziet, is mooi en tragisch tegelijk. Waar menstruatie al een taboeonderwerp is, is geldgebrek om hygiëneproducten te kopen dat helemaal. En dat terwijl bijna één op de tien meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar weleens te weinig geld heeft voor maandverband of tampons, becijferde Plan International twee jaar geleden. In Schotland lag dat percentage nog hoger; daar besloot het parlement tampons en maandverband eind vorig jaar gratis te maken. Ook Engelse middelbare scholen zijn sinds vorig jaar verplicht om hygiëneproducten gratis beschikbaar te stellen.

Die kant zouden we in Nederland ook op moeten, stellen tien organisaties in een manifest aan alle partijen in de gemeentepolitiek. Het zijn immers gemeenten die het armoedebeleid vormgeven. “Zij kunnen besluiten om maandverband en tampons op openbare plekken ter beschikking te stellen”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV, een van de initiatiefnemers van de oproep. “Het is heel wrang als vrouwen op enig moment moeten kiezen tussen groenten of tampons, omdat ze geen geld voor allebei hebben.”

Want hygiëneproducten kunnen een flinke kostenpost vormen, benadrukt Jong. “Vrouwen zijn niet hetzelfde: de een menstrueert licht, de ander zwaar. Dan ben je er dus ook meer geld aan kwijt, zonder dat je daar iets aan kunt doen. Denk ook aan gezinnen met meerdere meisjes.” Menstruatiearmoede, zo schrijven de organisaties, leidt ertoe dat sommige vrouwen en meisjes noodgedwongen met wc-papier of andere lapmiddelen in hun onderbroek de deur uitgaan. Of zich ziek melden op het werk of op school. “En dat terwijl vrouwen al oververtegenwoordigd zijn in de armoede”, zegt Jong. “Dat wordt op deze manier nog erger.”

Steeds meer weggeefpunten

Taboe of niet, mede door de maatregelen in Groot-Brittannië komt er langzaam meer aandacht voor menstruatiearmoede. Plekken waar maandverband en tampons gratis verkrijgbaar zijn, zoals de weggeefkast van Esther Smid, zijn er steeds meer. Het Armoedefonds, een van de opstellers van het manifest, houdt een de laatste maanden snel uitdijend overzicht aan weggeefpunten bij. Daarop staan inmiddels 170 locaties, verspreid over heel het land. Bij particulieren, maar ook bij voedselbanken en buurtcentra. Het Armoedefonds helpt die bevoorraden: ook Smid krijgt vanuit het fonds maandverband en tampons geleverd.

Mooi natuurlijk, maar ondanks al die initiatieven heeft de overheid hier óók een taak te vervullen, vindt de Groningse. “Uit hoeveel gebruik er alleen al hier van gemaakt wordt, blijkt dat er grote behoefte aan is. Maar eigenlijk zou het normaal moeten zijn dat je op de toiletten op school gewoon gratis maandverband kunt pakken.” Maar zolang de gemeente dat niet besluit, is Smid van plan ze een handje te helpen. “De school hier in de wijk benaderen, dat had ik in gedachten als volgende project.”

