Wordt Rusland wel zo hard geraakt door een olieboycot?

Gaat Rusland echt last hebben van een olieboycot? En waar ligt de pijn voor Europa?

Nooit eerder maakte Nederland twee keer in korte tijd gebruik van zijn strategische olievoorraden, zegt Gertjan ten Broek, directeur van de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (Cova). Deze stichting werd opgericht na de wereldwijde oliecrisis in 1973, met als doel economische schade beperken bij nationale of internationale olietekorten.

Afgelopen maand bracht de organisatie meer dan een miljoen olievaten op de Nederlandse markt. Alle landen die zijn aangesloten bij het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hebben sinds 1973 een stichting die over voldoende olie beschikt om voor 90 dagen lang aan de binnenlandse consumptie te voldoen.

Toch is er nog steeds sprake van onrust op de Europese oliemarkt. Woensdag nemen de Europese lidstaten mogelijk een besluit over een boycot van Russische olie. Net zoals bij aardgas haalt een groot deel van de landen in Europa zijn olie uit Rusland. Dagelijks worden er ongeveer 2,3 miljoen vaten vanuit Rusland geïmporteerd, blijkt uit de cijfers van maart van het IEA. Ongeveer de helft van de ruwe olie uit Rusland gaat naar Europa.

Langzaam afscheid

De Europese commissie stelt voor de import van Russische olie langzaam uit te faseren. Eind 2022 moet het plan volledig in werking gaan. Ondertussen levert het exporteren van fossiele brandstoffen Rusland nog steeds veel geld op. Het Finse onderzoekscentrum voor Energie en Schone Lucht (Crea) berekende dat Rusland sinds de oorlog al ruim 63 miljard euro heeft verdiend met de uitvoer van gas en olie.

Een snelle olieboycot zou Rusland financieel waarschijnlijk veel harder raken, verwacht energiespecialist Lucia van Geuns, werkzaam bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Op die manier krijgt Rusland geen tijd om de logistieke voorbereidingen te treffen, die nodig zijn om een andere afzetmarkten zoals China en India te bereiken. “Op dit moment zijn er bijvoorbeeld maar weinig olietankers beschikbaar.”

Tegelijkertijd zouden de Europese landen dan ook direct op zoek moeten naar andere oliestromen, maar daar is niet altijd een goed alternatief voorhanden. De olie afkomstig uit Rusland is relatief zware olie, die gebruikt wordt om diesel van te maken. Niet ieder land dat olie produceert, beschikt over die specifieke oliesoort. “Iran zou een goede optie zijn”, volgens Van Geuns. “Maar dat land is door de Europese Unie geboycot.”

Logistieke uitdagingen

Daarnaast zijn er ook voor Europa logistieke uitdagingen. Landen in Centraal en Oost-Europa ontvangen hun olie direct vanuit Rusland via de Droezjba-pijpleiding. Daarvoor is op dit moment nog geen goed alternatief voorhanden. “Mogelijk moeten we in Europa alle beetjes bij elkaar schrapen”, legt Van Geuns uit.

Door die schaarste zou de olieprijs weer flink kunnen stijgen, wat voor Poetin mogelijk voordelig uitpakt. Van Geuns is benieuwd wie er nou echt onderaan de streep door de sancties geraakt wordt: “Ik zou de berekeningen van de Commissie wel eens willen zien”

Ook onze crisisvoorraad is niet genoeg om aan de huidige vraag te voldoen. Toch maakt Cova-directeur Ten Broek zich op de lange termijn voor Nederland geen zorgen: “Anders dan gas kan olie makkelijk van de ene kant van de wereld naar de andere kant worden vervoerd. De markt zal het vanzelf oplossen.”

