Wordt een groen coronavinkje op de werkvloer straks verplicht? Minister De Jonge zet de deur op een kier

De discussie over vaccinatie op de werkvloer kwam de afgelopen weken flink op scherp te staan. Werkgevers geven aan een veilige werkomgeving te willen garanderen. Dat kan alleen als de baas zijn medewerkers om een test- of vaccinatiebewijs mag vragen, vinden werkgeversorganisaties als VNO-NCW en AWVN. Vakbonden FNV en CNV zijn daar juist fel tegen gekant. Ze stellen dat de privacy in het geding is als werkgevers over medische informatie van hun personeel beschikken. Over één ding zijn de partijen het eens: ze gaan hier in de polder niet uitkomen. De politiek zal er een knoop over moeten doorhakken.

Wat zegt het kabinet er op dit moment over?

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) was over de zorgsector het duidelijkst. Daar wordt gewerkt met kwetsbare mensen, zo gaf hij dinsdag tijdens de persconferentie aan. En dus mogen werkgevers in die sector vastleggen wie er wel of niet is gevaccineerd. Voor alle andere beroepen geldt dat een werkgever wel mag vragen naar de vaccinatiestatus, maar een werknemer niet verplicht is te antwoorden. Dat is en blijft de wet, aldus de minister.

Maar over andere sectoren dan de zorg zei De Jonge nog iets, haast tussen neus en lippen door. Hij wil bezien of het coronatoegangsbewijs ‘in de zorg, maar ook in andere werksituaties, zou kunnen worden gebruikt’. De bekende app dus, die een groen vinkje laat zien als je volledig bent gevaccineerd, net bent getest of door een recente besmetting immuun bent voor het coronavirus.

Kan elke werkgever dan dagelijks zijn werknemers om een groen vinkje vragen?

Waarschijnlijk niet, al blijft De Jonge daar in een brief aan de Tweede Kamer nog vaag over. Hij schrijft dat een toegangsapp gebruikt zou kunnen worden “waar dat noodzakelijk geacht wordt voor het waarborgen van een veilige werkomgeving.” Maar daarbij denkt het kabinet eerder aan een aantal specifieke bedrijven dan aan een regeling waar alle werkgevers onder vallen, verduidelijkt een woordvoerder. “Denk bijvoorbeeld aan KLM, dat te maken heeft met inreisbeperkingen die sommige landen aan ongevaccineerden opleggen.”

Zien werkgevers en vakbonden zo'n coronatoegangsbewijs als een oplossing?

VNO-NCW opperde het gebruik van zo’n soort app zelf al als een optie. Want, zo is de teneur, het is werkgevers helemaal niet te doen om ieders vaccinatiestatus te weten. Zij willen dat iedereen zo veilig mogelijk aan het werk kan. En een app die aangeeft of iemand is gevaccineerd of getest, helpt daar aanzienlijk bij.

Maar voor de vakbonden neemt toegang via de app de fundamentele privacybezwaren niet weg. Want al vraagt formeel niemand of je gevaccineerd bent: voor een ongevaccineerde is elke werkdag testen de enige manier om een groen vinkje te krijgen en de werkvloer op te mogen. Dat is op termijn niet vol te houden, en dus zullen werkgever en collega’s vroeg of laat achter de ongevaccineerde status komen.

Mag het zomaar, zo’n coronatoegangsbewijs op het werk?

In elk geval niet zomaar, zegt de Tilburgse arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek. “Dit gaat in tegen het discriminatieverbod en de grondrechten van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit”, legt hij uit. “De vraag is of die schending te rechtvaardigen is. Dat zal het kabinet goed moeten beargumenteren.”

Overigens ziet Kamerbeek ook zonder check op de werkvloer al een dilemma opdoemen. “Bij het betreden van de horeca wordt een groen vinkje al verplicht, en ook dat heeft gevolgen voor werkende mensen. Denk aan een iemand die trainingen geeft in een hotel, een buitendienstmedewerker met afspraken in de horeca. Maar ook een vrijdagmiddagborrel. Er zullen telkens mensen zijn die er niet zomaar in kunnen, terwijl een bezoek aan de horeca een deel van hun werk vormt.”

