Wordt de kleine belegger wel genoeg beschermd tegen zichzelf?

Al dan niet via handige apps betreedt een recordaantal Nederlanders de (aandelen)beurs, maar niet iedereen doet dat even verantwoord. Eén op de acht kleine beleggers neemt risico’s die hem in geldproblemen kan brengen, zo blijkt uit onderzoek van Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Mede door de lage spaarrente is beleggen een ‘begrijpelijk’ alternatief geworden voor het stallen van geld op een spaarrekening, merkt de toezichthouder op. Voor ruim driekwart van alle beleggers is dat een van de redenen om in aandelen of andere producten te stappen. In totaal steeg het aantal beleggende huishoudens in de afgelopen twee jaar van 1,4 miljoen naar 1,9 miljoen. Ruim één miljoen daarvan investeert zelfstandig; dat wil zeggen, zonder daarvoor advies in te winnen van een vermogensbeheerder.

Onnodig veel transactiekosten

Dat kan gratis met een van de vele apps die daar tegenwoordig voor bestaan. Wel is de kans dan groter dat iemand onverantwoorde risico’s neemt. Zo belegt ongeveer een derde van alle zelfstandige beleggers met geld dat ze nodig zullen hebben als er bijvoorbeeld een wasmachine stukgaat, of met vermogen dat ze eigenlijk voor hun pensioen hadden gereserveerd.

Een deel van deze groep (een op de acht van alle beleggers) investeert dat onmisbare geld ofwel onhandig, of in risicovolle producten. Sommigen checken uit enthousiasme bijvoorbeeld heel vaak hoe hun aandelen erbij staan, en handelen daar vervolgens ook bovenmatig in. Dat brengt onnodig veel transactiekosten met zich mee, stelt AFM, wat het rendement drukt.

Een ander voorbeeld is al het geld inzetten op één of enkele bedrijven, in plaats van gespreid beleggen zodat de investeerder niet afhankelijk is van één bedrijfsresultaat. Bij de keuze voor een bepaald bedrijf laten sommige beleggers meespelen dat ze er zelf werkzaam zijn, of dat ze het kennen uit de regio of van televisie. Dan laten ze zich leiden door sentiment, in plaats van door een economische analyse van de bedrijfsresultaten.

80 procent verliest geld

Sommige beleggingsproducten zijn risicovol door hoeveel ze schommelen in prijs, zoals cryptomunten als de bitcoin. Andere producten zijn juist weer ingewikkeld. Denk aan zogeheten ‘contracts of difference’, derivaten waarmee mensen kunnen speculeren op koersstijgingen of -dalingen.

Eerder bleek al uit een rapport van Europese toezichthouders dat zo’n 80 procent van de kleine beleggers uiteindelijk geld verliest op die contracts of difference. In dit nieuwe onderzoek telde een belegger overigens pas mee in de risicogroep als hij meer dan 10 procent van zijn belegde vermogen in cryptomunten of derivatencontracten steekt.

Bestaande wetgeving is verouderd

Bij ingewikkelde producten moet een beleggingsonderneming verplicht onderzoeken of een zelfstandige belegger wel weet waar hij aan begint. Dat kan met een vragenlijst over de risico’s. Als iemand niet slaagt voor zo’n test moet een waarschuwing volgen, al kan de belegger die in de wind slaan en het product alsnog aanschaffen. Bij minder ingewikkelde producten, zoals aandelen, is zo’n test niet nodig.

Maar niet alle aanbieders van bijvoorbeeld die contracts of difference vallen onder AFM-toezicht. Die krijgt steeds meer meldingen over buitenlandse partijen hiervan in Nederland: van 29 meldingen in 2018, naar 156 meldingen in 2019 en naar 260 vorig jaar.

Veel van de beschermende wetgeving voor zelfstandige beleggers is van vijftien jaar geleden, stelt AFM. Ze wil nu meer onderzoek doen naar deze groep, en naar de apps waar zij gebruik van maken. Zo zou kunnen blijken dat sommige daarvan zo zijn ingericht dat kwetsbare beleggers te snel uitkomen op risicovolle producten, bijvoorbeeld omdat die te prominent staan gepresenteerd.

