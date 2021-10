Wopke Hoekstra trapte in twee klassieke ethische valkuilen voor bestuurders

De jongste publicaties over omstreden belastingroutes via onder meer de Britse Maagdeneilanden roepen opnieuw de vraag op hoe het is gesteld met de belastingmoraal. In het debat rond de Pandora Papers trapten vermogenden die in opspraak kwamen in twee klassieke valkuilen, stelt Wouter Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Welke valkuilen zijn dat?

Veraart: “De eerste is dat men de eigen moreel-juridische verantwoordelijkheid van zich afschuift door zich steeds achter hetzelfde motto te verschuilen, namelijk: ‘Het waren de omstandigheden, niet ik’. Woorden van gelijke strekking hoor je nu ook van Hoekstra en andere betrokkenen.”

En de andere?

“De tweede valkuil is dat men gelooft dat wat niet expliciet in juridische zin verboden is, moreel zou zijn toegestaan. Dat is wat mij als rechtsfilosoof altijd direct opvalt: het beroep op regels. Het mag juridisch toch, hoor je dan. Ja, dat klopt. Wettelijk mag het. Maar is het moreel ook juist? Die vraag mis ik ook in deze zaak. En door die niet aan zichzelf te stellen staat een financiële elite zichzelf een veel te grote vrijheid van handelen toe. Terwijl rechtenstudenten als eerste leren dat de letter van de wet en hoe je je moet gedragen, niet altijd hetzelfde is. In het privaatrecht is dat ook zo. Je eigendomsrecht, bijvoorbeeld, mag je niet enkel gebruiken om de ander dwars te zitten. Juridisch én moreel niet. Het heeft uiteindelijk allemaal met fatsoen te maken.”

Is belastingontwijking een kwaal van de financiële elite?

“Als je geen vermogen hebt, valt er ook weinig te ontwijken. Hoe rijker mensen, bedrijven en instellingen zijn, hoe meer je ontwijking van belasting tegenkomt. “

Is het belang van belasting betalen dan helemaal uit het bewustzijn van die elite verdwenen?

“Ik denk eerder dat de dingen die nu weer bloot zijn gelegd, bevestigen wat al sinds mensenheugenis gebeurt. Vroeger hadden de rijken bankrekeningen in Zwitserland en Luxemburg, nu gaat het vaker via de Britse Maagdeneilanden, Guernsey of de Seychellen. Het proberen te voorkomen om belasting te hoeven betalen is van alle tijden, vluchtmogelijkheden zijn er altijd geweest.”

Misschien ben je ook wel een dief van je eigen portemonnee als je de optie Maagdeneilanden links laat liggen.

“Waar het mis gaat is dat het hier vermogende mensen betreft met macht en met verantwoordelijkheid. Een minister van financiën, een bankier. Hun beroep is nu juist om te voorkomen dat dit gebeurt. In plaats daarvan koopt de minister zijn geweten af door zijn liefdadigheid op te voeren. Waar hij zich al als senator had moeten afkeren van zijn investerende vrienden, wilde hij erbij horen. Dit is wellicht een kleine zaak, maar deze blinde vlek bij de financiële elite vind ik verontrustend. Je zou willen dat bestuurders in posities zoals hij de verantwoordelijkheid die ze hebben ook voelen en daarin een voorbeeld kunnen zijn voor anderen.”

Is de kloof tussen hen en de ‘anderen’ wellicht het probleem?

“Ik moet nu denken aan die berichten in de krant die bijna triomfantelijk vermelden, als een soort entertainment, dat de tweeduizend rijkste mensen op aarde samen meer bezitten dan 60 procent van de rest van de mensen. Als je daarover nadenkt is dat natuurlijk een heel verontrustend gegeven. Er lijken twee parallelle werelden naast elkaar te bestaan. Met de Pandora Papers prik je als het ware weer even in die wereld van de superrijken. Die neemt steeds meer ruimte in op onze planeet en heeft op alle fronten meer invloed dan de wereld waarin veruit het grootste deel van de wereldbevolking leeft. Dat groeiende machtsdomein van de vermogenden, waar bijna alles kan, zorgt in toenemende mate voor uitputting van de planeet en voor een tweedeling of in elk geval frictie in de samenleving.”

Waar ziet u dat in terug?

“Een schrijnend voorbeeld is natuurlijk de toeslagenaffaire. Daar werd de niet-vermogende burger in absurde mate onderworpen aan controle en regels. Je zou kunnen zeggen dat de mensen zonder eigen vermogen hier de problemen moesten oplossen van de vermogende elitegroep waar het euvel werkelijk zit. Die laatste groep zou meer vertrouwen mogen hebben in de minder vermogende burger.”

De regels die bij de toeslagenaffaire veel te rigide zijn toegepast ontbreken bij de controle van de vermogende elite.

“Die laatste groep is ook niet goed in regels te vatten. Omdat ze, net als multinationals, globaal actief zijn. Deze groep denkt wereldwijd, heeft huizen in meerdere landen en het geld om een fiscaal jurist in te huren om onder allerlei regels uit te komen. Door die juridische ongrijpbaarheid lijkt deze groep juist te profiteren van de scheefgroei tussen arm en rijk. En áls er eens iets tegen belastingontwijking gedaan wordt, zoekt men de oplossing doorgaans in vertrouwelijke schikkingen en herenakkoorden. Wat weer bevestigt dat we te maken hebben met een andere, zich onaantastbaar wanende wereld.”

Misschien moet er een campagne komen waarom belasting betalen belangrijk is?

“Ik denk dat er een gebrek is aan een ander soort bewustzijn. Een bewustzijn van de collectieve last van rijkdom, van welke consequenties en verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt. Wie rijk is laat een veel grotere voetafdruk achter op de planeet. Ecologisch én moreel. Daarom moeten we misschien eerder denken aan een herverdeling van vermogen. Ik heb namelijk niet de indruk dat de verschillen in rijkdom kleiner worden. En er lijkt toch echt een verband te zijn tussen rijkdom en omgaan met recht en regels, juridisch en moreel. Hoe kun je nu maatschappelijk verantwoord ondernemen als je die maatschappelijke verantwoordelijkheid niet voelt?”

Wie is Wouter Veraart? Wouter Veraart (Zwolle, 1971) is hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek op het terrein van de rechtsstaat, slachtofferschap en de rol van het recht in de omgang met groot onrecht uit het verleden.

