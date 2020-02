Woningzoekers opgelet: woningcorporaties willen jaarlijks tienduizend extra woningen bouwen

Woningcorporaties gaan tijdelijke woningen neerzetten om de woningnood te verzachten. Bijna de helft van alle corporaties zegt binnen vijf jaar meer te willen investeren in tijdelijke huisvesting, blijkt uit een enquête van Aedes, de branche-organisatie van woningcorporaties. De sociale verhuurders willen jaarlijks 10.000 flitswoningen te bouwen. In 2017 bouwden ze nog 1500 stuks.

Het gaat om woningen voor zogeheten spoedzoekers. Gescheiden vaders en moeders die op korte termijn hun huis moeten verlaten, studenten die op zoek zijn naar een kamer of alleenstaande moeders. Ook twintigers en jonge dertigers die noodgedwongen thuis wonen of alleenstaande, docenten, politieagenten en zorgmedewerkers die maar geen woning weten te vinden in de stad waar ze werken. De huizen blijven maximaal vijftien jaar staan en huurcontracten zijn vaak ook tijdelijk, om de doorstroming te bevorderen.

Zie het als extra aanbod, zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren. “Veel liever bouwen corporaties permanente woningen. Maar voor een deel van de woningzoekenden geldt: liever onderdak dan slapen bij vrienden op de bank of wonen op straat.” Van Buren doelt op het aantal daklozen dat in negen jaar tijd is verdubbeld. “Dit is ook de vervanging van slapen op straat. Als je niets doet, heb je ook geen woningen.”

Waarom tijdelijk in plaats van permanent?

Tijdelijke woningen zijn allang geen op elkaar gestapelde oude vrachtcontainers meer, zegt Van Buren, die ook bestuurder is van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Inmiddels zijn het volwaardige woningen. Iets meer dan een jaar terug liet Rochdale er op het Amsterdamse Science Park 240 verrijzen. Op dit complex, Spark Village, wonen 120 statushouders, 80 studenten en nog eens 40 jongeren in zogeheten modulaire woningen. Allemaal op 24 vierkante meter. Met eigen douche en toilet. Eigen keuken, gordijnen, een aparte slaapkamer en een gezamenlijke binnentuin. “Deze woningen zorgen ervoor dat we statushouders toch snel kunnen huisvesten. Dat scheelt toch weer 120 reguliere woningen.”

Een studente in een speciale containerwoning. Beeld ANP

Ook andere corporaties zien het belang in van tijdelijke woningbouw. Maar, zegt bijna een derde van de sociale verhuurders, dat is geen oplossing voor de huidige problematiek. Waarom tijdelijk bouwen als er behoefte is aan permanente woningen, reageert een deel van de verhuurders dan ook in de enquête.

Van Buren: “Deze corporaties zeggen: zekerheid van wonen is belangrijk. Met al die tijdelijke woningen en tijdelijke contracten los je niets op. Dan heb je als huurder nog steeds geen zekerheid. Dat snap ik. Maar met zo’n woning heeft een gescheiden vader ten minste twee jaar om zijn leven op de rit te krijgen.”

Hoge grondprijzen en lange procedures

Begin dit jaar greep ook de gemeente Purmerend het fenomeen aan om de druk op de woningmarkt te verzachten. In de stad hebben woningzoekenden te maken met een wachtlijst van ruim twaalf jaar. Gesprekken met corporaties leverden te weinig op. Slechts één sociale verhuurder zei veertig woningen te kunnen bouwen. “Een positief gebaar, maar veertig woningen is bij lange na niet genoeg. We willen meer”, zei de gemeente onlangs in vakblad Cobouw. Dus besloot Purmerend zelf tweehonderd tijdelijke woningen te realiseren.

In Amsterdam, Den Bosch, Den Haag en andere gemeenten waar vaker tijdelijk wordt gebouwd, lopen bepaalde corporaties tegen verschillende obstakels aan. Ze noemen de hoge grondprijzen van gemeenten, maar ook de lange procedures. Sociale verhuurders hebben het liefst dat de woningen er snel staan, maar door de verschillende vergunningen die moeten worden aangevraagd, kan het anderhalf tot drie jaar duren. Van Buren: “Terwijl de woningen er in een paar maanden zouden kunnen staan”.

