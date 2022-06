Wonen is de afgelopen jaren relatief goedkoper geworden

Huishoudens waren vorig jaar een kleiner deel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonkosten dan drie en zes jaar geleden. Dat geldt zowel voor woningeigenaren als voor huurders. Huurders zijn een veel groter deel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonkosten dan huiseigenaren en dat geldt nog sterker voor mensen die in een particuliere huurwoning wonen.

Volgens het CBS, dat zich baseert op een enquête onder 47.000 huishoudens, waren huiseigenaren vorig jaar gemiddeld 919 euro kwijt aan hun woning. Dat staat gelijk aan 23 procent van hun inkomsten. Dat was minder dan drie jaar geleden én ook minder dan in 2015 toen dat percentage nog op 27 lag. Het CBS doet zijn onderzoek naar woonkosten elke drie jaar.

Huizen werden na 2015 en 2018 flink duurder, maar de rente op leningen daalde. Daar stond tegenover dat huiseigenaren meer aflosten en minder hypotheekrente-aftrek kregen. Al met al stegen de woonkosten voor huiseigenaren de afgelopen drie jaar niet of nauwelijks, terwijl hun inkomsten door de bank genomen wel toenamen. Bij die woonkosten rekent het CBS niet alleen rente op en aflossing van hypotheken mee, maar ook kosten voor onderhoud, gemeentelijke heffingen en uitgaven aan gas, water en licht.

Huurders zijn meer kwijt

Huurders zijn relatief meer geld kwijt aan hun huis of woning. Gemiddeld betaalden zij daarvoor 723 euro per maand. Dat is 36,3 procent van hun besteedbaar inkomen. Hun woonkosten stegen met 11 procent, ongeveer net zo veel als de inflatie.

De kale huren stegen met gemiddeld 20 procent, maar de gemeentelijke belastingen en de prijzen voor gas, water en stroom daalden wat: van 170 euro per maand in 2015, naar 156 euro per maand in 2021. In 2015 waren huurders gemiddeld 38,6 procent van hun inkomsten aan woonkosten kwijt.

De verschillen tussen huurders onderling zijn vrij groot. Huurders van particuliere woningen zijn beduidend duurder uit dan huurders van corporatiewoningen. De eerste betaalden in 2021 gemiddeld 835 euro aan huur en hebben minder vaak recht op huurtoeslag.

Hoe rijker de mens, hoe kleiner het aandeel van de woonkosten is. Vooral mensen met lage inkomens zijn een groot deel van hun inkomsten - rond de 45 procent - kwijt aan huur (of hypotheek), gas, water, licht en gemeentelijke belastingen. Datzelfde geldt voor huurders en kopers onder de 35 jaar.

Jongeren meer kansen op ‘afkoelende’ huizenmarkt

Het is voor jonge huizenkopers wel iets eenvoudiger geworden om een woning te kopen nu de huizenmarkt wat lijkt af te koelen. Zo nam het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers tot 35 jaar dit jaar met 17 procent toe ten opzichte van de laatste vijf maanden van vorig jaar, meldt hypotheekadviseur De Hypotheker.

Deze stijging is een duidelijke kentering ten opzichte van voorgaande kwartalen, toen juist sprake was van een flinke daling van het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep. Het gemiddelde hypotheekbedrag in de groep tot 35 jaar steeg sinds begin dit jaar met 10 procent in vergelijking met een jaar geleden. Bij jonge huizenkopers bedraagt een hypotheek momenteel gemiddeld 318.000 euro.

Overigens is het overgrote deel van de geënquêteerden tevreden met zijn woning: 95 procent van de kopers, 72 procent van de huurders, 86 procent van de huishoudens.

De kans is groot dat het beeld dat het CBS voor 2021 schetste, er dit jaar heel anders uit gaat zien. Gas en stroom zijn fors duurder geworden. Voor huizenbezitters is van belang dat de rente is gaan stijgen: de gemiddelde hypotheekrente ligt nu op iets meer dan 3 procent, tegen minder dan 2 procent eind vorig jaar.

Lees ook:

CPB: 1,2 miljoen huishoudens kunnen in acute financiële nood komen door hoge prijzen

Het aantal mensen in acute financiële nood kan komend jaar meer dan verdubbelen tot zo’n 1,2 miljoen huishoudens als de prijzen voor energie en noodzakelijke levensmiddelen zo hoog blijven.